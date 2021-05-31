Время Нетаньяху вышло. Что будет дальше?

Итак, эпоха почти 12-летнего правления Биньямина Нетаньяху, ознаменовавшаяся демонстративным отказом Израиля от обязательств по мирному урегулированию палестинской проблемы, взятых им на себя в Осло в 1993 году, и возвращением к политике оккупации Палестины и аннексии ее новых территорий, похоже, подошла к концу.

Единственный человек, который мог спасти его премьерство, присоединвшись к его правящей коалиции - лидер правой партии "Ямина" Нафтали Беннет вчера заявил о том, что договорился вместо этого сформировать правительство с широкой оппозиционной коалицией с оппозиционными правыми сионистами, либералами и левыми. Есть то, о чем Беннет умолчал - это правительство сможет быть сформировано впервые благодаря его неформальной поддежке арабской партией, да еще какой - РААМ, исторически связанной с движением "Братья-Мусульмане"*.

То есть, провалился тот план Нетаньяху, для которого ему была нужна недавняя война с палестинцами, призванная сплотить вокруг него право-сионистский лагерь, разрушив наметившийся союз между оппозиционными правыми, либералами, левыми, да еще и арабскими "исламистами".

"Это ужасный траурный день для сторонников премьера Биньямина Нетаньяху - "бибистов". Движение, которое срослось вокруг Нетаньяху за годы его правления, бездумно следуя ему сперва в делегитимизации левых, а затем и тех правых, которые осмелились оппонировать ему, крайне деморализовано. Нетаньяху всегда черпал свою силу из нарратива "мы против всего мира". Что поделать - те, кто сражаются против всего мира, скорее всего окажутся разгромленными им", - говорится в сегодняшнем Haaretz в статье "Нетаньяху может уйти, но его сторонники не оставят его".

В этой статье говорится о том, что в конце концов Нетаньяху добил провал его политики третирования право-сионистских политиков и журналистов как предателей за то, что они не хотели его поддерживать и начали переговоры с либералами, левыми, да еще и с арабами на горизонте. Эта политика перестала работать, так как в том моральном климате, который он создал, один его бывший союзник за другим приходил к выводу, что для них лучше союз с левыми, чем диктат Нетаньяху. "Сторонники Нетаньяху превратились в усиленно озверевающую секту, противопоставившую себя остальному обществу и видящую всех, кто не за них, своими врагами", - пишет автор этой статьи Равит Хехт. И это, судя по всему, окончательно достало самые разные силы, позволив им объединиться.

Впрочем, это объединение "ястребов" и "голубей", на полюсах которого окажутся сторонники продолжения аннексии палестинских территорий и строительства на них новых поселений, с одной стороны, и сторонники признания независимой Палестины, с другой стороны, едва ли будет прочным. Поэтому, как только оно окажется у власти, можно предположить начало ожесточенной борьбы уже внутри него, способной похоронить новую коалицию. Чему однозначно будет содействовать перешедший в оппозицию Нетаньяху, со стороны которого Равит Хехт прогнозирует самую оголтелую борьбу против его врагов и "предателей".

Можно предположить, что не последнюю роль в этой борьбе сможет сыграть и внешний фактор. В первую очередь, конечно, американский, с учетом того, что администрация Джо Байдена не забыла и не простила Нетаньяху его союз с Дональдом Трампом, считает одиозным их совместный курс и теперь ожидает от нового израильского истеблишмента возобновления мирного процесса с палестинцами на основе формулы двух государств.

Впрочем, такое случается не впервые - именно это было в 90-е годы прошлого века, когда президентом США был Билл Клинтон, а Нетаньяху впервые был премьером Израиля. Тогда ему и его единомышленникам удалось сорвать мирный процесс. Удастся ли ему это сделать еще раз?

https://youtu.be/lWEfn6CPl5g

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