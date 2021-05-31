"ХАМАС укрепился": о чем сказал в своем интервью Халед Машаль

ХАМАС теперь ведет палестинский народ, потому что основная роль руководства в условиях оккупации - вести палестинцев к свободе и освобождению, сказал в последнем интервью Middle East Eye Халед Машаль, возглавляющий движение в диаспоре.

В первом интервью руководителя ХАМАС для англоязычного издания после прекращения огня с Израилем Машаль призвал к всеобщему восстанию во «всех точках» исторической палестинской территории - Иерусалиме и Старом городе, на Западном берегу и внутри самого Израиля.

Машаль, возглавлявший политическое бюро ХАМАС до 2017 года, также заявил, что движение готово к переговорам с США.

Он сказал, что ему кажется странным тот факт, что администрация президента Джо Байдена продолжает разговаривать с талибами*, которые активно воюют с американскими войсками в Афганистане на протяжении почти двух десятилетий, но при этом отказывается разговаривать с ХАМАС, который не участвует в боевых действиях с США, но был признан террористической организацией Вашингтоном с 1997 года.

В обращении к Байдену Машаль добавил: «Мы не считаем вас своими врагами, хотя мы возражаем против многих вещей из вашей предвзятой политики в пользу Израиля и против наших арабских и исламских интересов. Но мы не боремся с вами. Так что мы готовы общаться с любой стороной без каких-либо условий».

Однако он предупредил, что ХАМАС не изменит своей позиции по Израилю. "Независимо от того, сколько времени это займет, таково мое послание Байдену, Соединенным Штатам и всем западным государствам, которые продолжают вносить ХАМАС в списки террористов. Я говорю им: сколько бы времени ни прошло, ХАМАС не примет ваши условия".

Машаль сказал, что арабские страны, которые нормализовали отношения с Израилем, не только нанесли удар палестинцам в спину, но и причинили ущерб своим собственным интересам, рискуя спровоцировать народное восстание.

«То, что они надеются получить от Израиля, - это иллюзия и фантазия», - предупредил Машаль. «Если им не стыдно, пусть учтут хотя бы, что общественное мнение будет против них».

В Палестине ХАМАС сейчас испытывает рост популярности в результате его решения запустить ракеты по Израилю в ответ на израильские атаки на мечеть Аль-Акса и жителей Шейх Джарраха.

Эта популярность распространяется даже на районы, не находящиеся под традиционным контролем ХАМАС, там где его члены постоянно подвергались арестам - на Западном берегу и среди палестинских граждан Израиля.

На вопрос, считает ли Машаль, что Махмуд Аббас лишился какого-либо авторитета в качестве президента Палестины после последнего раунда боевых действий, Машаль ответил: «Мы никого не исключаем и никого не "отменяем".

«Однако, несомненно, все видели, что авторитет ХАМАС и его статус в палестинском руководстве укрепились, потому что он возглавлял борьбу в последних раундах, особенно в текущем».

Впервые за много лет флаги ХАМАС были замечены развевающимися вместе с флагами ФАТХ на демонстрациях и протестах в Наблусе, а в пятницу имам, отказавшийся упоминать Газу в своей еженедельной проповеди в Аль-Аксе, был изгнан из мечети разгневанными верующими.

В Иерусалиме и в Умм-эль-Фахм на севере Израиля протестующие скандировали имя Мухаммада ад-Дейфа, лидера военного крыла ХАМАС, Бригад аль-Кассама, которого Израиль пытался убить во время недавнего конфликта.

Машаль сказал, что основной функцией руководства в этих условиях была борьба и сопротивление, а также наставление палестинцев к свободе и освобождению.

«Выборы — не единственный вариант»

Всего за несколько недель до начала боевых действий ХАМАС был готов участвовать в выборах вместе с ФАТХ и другими палестинскими группировками, прежде чем они были отложены Аббасом.

Машаль сказал, что ХАМАС уверен в себе и по-прежнему готов выйти на выборы, но выборы - не единственный вариант.

«ХАМАС не боится предлагать себя своему народу через урны для голосования. Возможно, другие боятся», - сказал он, явно намекая на Аббаса.

Но он продолжил: «И все же, снова, разве выборы - единственный вариант? Неужели это единственная составляющая в системе примирения и наведения порядка в палестинском доме? Нет».

Машааль сказал, что палестинцы - единый народ с одной целью, и призвал к «всеобщему восстанию во всех местах».

«В Иерусалиме, где опасность нависает над Аль-Аксой, над Шейх Джаррахом, Старым городом и всем Иерусалимом; на Западном берегу, где есть оккупация, поселения, разрыв связей и конфискация земель; и среди (палестинских мусульман, оказавшихся на территории Израиля после войны) 1948 года, где имела место расовая дискриминация. Также сопротивление в Газе, и даже в диаспоре. Все они несут ответственность за освобождение».

В тот самый момент, когда Машаль давал интервью, израильские поселенцы при поддержке полиции снова штурмовали Аль-Аксу.

На вопрос, что заставит ХАМАС снова пускать ракеты, Машаль сказал, что прекращение огня зависит не только от прекращения израильских атак на Газу, но и от прекращения вторжений израильских силовиков в Аль-Аксу и перемещения палестинцев, жителей района Шейх Джаррах и Восточного Иерусалима.

«Битва началась по этой причине. Ракеты сопротивления из Газы будут остановлены, если учесть это» - сказал он.

Однако он добавил, что всякая оккупированная территория может выбирать свою собственную форму сопротивления.

«Не существует единой формы, подходящей для всех и в один момент».

"Израиль будет платить"

Машаль сказал, что последний конфликт высветил роль палестинцев, живущих в границах Палестины 1948 года.

«Они дали понять, что являются значительной часть этого народа, [они] пришли на помощь Аль-Аксе, району Шейх Джаррах и Газе, как любой другой палестинец приходит на помощь своему другому брату», - сказал он.

Он добавил, что Израиль также расплачивается за расистскую политику и нарушения прав своих палестинских граждан, что обнажило «хрупкость» государства Израиль.

«Для палестинских, арабских и исламских масс, а также для всех свободных людей стало очевидно, что у израильских оккупации и поселенческого колониализма нет будущего в регионе».

MEE попросил Машаля объяснить, как ХАМАС перешел от позиции конкуренции на выборах, несмотря на то, что его сотни были арестованы на Западном берегу, к запуску ракет.

В то время внутри ХАМАС велись активные дебаты о целесообразности участия в выборах в условиях, когда он не мог действовать как политическая партия. В конце концов, выборы окончательно будут отменены Аббасом, который использовал в качестве предлога отказа Израиля позволить голосовать жителям Иерусалима.

Машаль подтвердил, что среди руководства ХАМАС велись «внутренние дебаты» о целесообразности баллотироваться на выборах на Западном берегу. Но он настаивал на том, что сам по себе принцип участия в выборах не вызывает возражений.

Объясняя переключение между урной для голосования и ракетами, Машаль сказал, что решение отменить выборы вызвало «гнев и разочарование» и чувство удивления: «Почему случился этот шаг?»

Затем последовало насилие над верующими и демонстрантами в Аль-Аксе и угроза изгнания жителей из их домов в Шейх Джаррахе.

Машаль обвинил Израиль в развязывании агрессии. Он сказал, что ХАМАС предупредил Израиль, чтобы тот не был удивлен ракетным обстрелом, если не выполнит условия.

«Когда они штурмовали мечеть Аль-Акса в конце Рамадана, сопротивление было вынуждено дать ответ ... и битва началась», - сказал Машаль.

«Нет никакого противоречия между участием в политической борьбе через выборы, участием в международных форумах, и военной борьбой. Обе связаны друг с другом», - сказал он.

На вопрос о том, кто принял решение о запуске ракет, Машаль сказал, что у движения имеется единое руководство, но каждая его часть принимает свои собственные решения.

«Когда руководство Бригад аль-Кассама принимает решение о начале сражения, оно принимает его в соответствии со стратегией и общим решением движения. То же самое относится к тем, кто работает в сфере массовой мобилизации или политических отношений. Это подробные решения по направлениям работы. Они проистекают из решений, принятого руководства движения ».

«Взаимные интересы» с Египтом

У Машаля нашлось немало теплых слов в адрес Египта, несмотря на то, что президент Абдуль-Фаттах ас-Сиси совершил переворот против избранного президента страны Мухаммада Мурси, выходца из Братьев-мусульман, убил его сторонников на площади Рабаа, а также устроил осаду Газы, разрушив туннели ХАМАС и закрыв с египетской переходной стороны пограничный переход Рафаа.

Машаль сказал, что роль Египта в палестинских делах является фундаментальной, несмотря на разногласия.

«Взаимные интересы требуют, чтобы обе стороны работали вместе, несмотря на разногласия... по вопросу о Братстве или других».

«Мы в ХАМАС, хотя и являемся неотъемлемой частью Братства, являемся в то же время движением сопротивления, и мы не вмешиваемся в дела других, и мы имеем дело с исламскими странами и другими сторонами на основе нашего дела и его интересов, без нашего вмешательства в их дела или их вмешательства в наши.

«Поэтому мы приветствуем роль Египта, поскольку мы приветствуем роль всех арабских и исламских государств или любой страны в мире, если она служит нашему народу, прекращению агрессии против него и его стойкости».

Ветеран ХАМАС сказал, что арабские государства несут ответственность за разработку новой стратегии по возвращению Палестины, Иерусалима и Аль-Аксы и прекращению оккупации.

«Я считаю, что все осознали бесполезность переговоров, бесполезность мирного процесса и мирных соглашений с Израилем и бесполезность нормализации. Ошибаются те, кто считал Израиль естественной частью региона. Некоторые думали, что они могут черпать силы в Израиле, чтобы противостоять своим врагам здесь или там.

«Теперь все уверены, что Израиль - настоящий враг региона, и что Израиль - хрупкое образование, и что мы можем победить его, вместо того чтобы жаловаться на его политику».

Он добавил, что Египет недоволен политикой Израиля в отношении плотины «Возрождения» в Эфиопии, которую Каир рассматривает как угрозу национальной безопасности. Египет, безусловно, недоволен сообщениями о предполагаемых планах Израиля прорыть также альтернативный судоходный канал к Суэцкому каналу.

«Таким образом, вместо того, чтобы чувствовать себя беспомощным в отношении нарушений и планов Израиля, это возможность ... сопротивление в Палестине и это великое восстание нашего народа говорят арабам: «Люди, мы единая Умма, и у нас одинаковые интересы, так что давайте развивать это достижение».

«Давайте сразимся в единой битве, не только для того, чтобы спасти и вернуть Палестину, но и ради защиты всей Уммы».

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