Десятки детей похищены из исламской школы в Нигерии

В воскресенье 30 мая вооруженная банда похитила десятки учеников исламской школы в северно-центральном нигерийском штате Нигер.

Около 200 детей находились в школе во время воскресного нападения, сообщило правительство штата Нигер в Twitter, добавив, что было похищено «неподтвержденное число».

Похищение произошло на следующий день после того, как были освобождены 14 студентов из университета на северо-западе Нигерии, которые провели в плену 40 дней.

Представитель полиции штата Нигер заявил, что вооруженные люди на мотоциклах напали на город Тегина, расположенный в районе местного правительства штата Рафи, примерно в 15:00 в воскресенье.

Он сказал, что нападавшие «стреляли без разбора и похитили еще не установленное количество детей в исламской школе Салиху Танко». Представитель губернатора штата сообщила, что во время нападения один человек был застрелен, а второй получил серьезные ранения.

Вооруженные группы, совершающие похищения людей с целью получения выкупа, считаются ответственными в серии рейдов в школах и университетах на севере Нигерии в последние месяцы, в результате которых с декабря было похищено более 700 учеников и студентов с целью получения выкупа.

Владелец школы Абубакар Тегина в телефонном интервью агентству Reuters сообщил, что он был свидетелем нападения.

«Я лично видел от 20 до 25 мотоциклов с хорошо вооруженными людьми. Они вошли в школу и ушли с примерно 150 или более учениками», - сказал Тегина, живущий примерно в 150 метрах от школы.

«Мы не можем знать точно, потому что большинство из них не явились в школу в то время», - сказал он, когда его спросили о дополнительных подробностях.

Тегина сказал, что в школе обучались около 300 учеников в возрасте от семи до 15 лет. По его словам, ученики живут дома и в школу приходят лишь на занятия.

Один из руководителей школы, попросивший не называть его имени, сообщил агентству новостей AFP, что нападавшие первоначально забрали более 100 детей, «но позже отправили обратно тех, кого они посчитали слишком маленькими, - детей в возрасте от четырех до 12 лет».

Правительство штата в серии твитов сообщило, что злоумышленники освободили 11 учеников, которые были «слишком малы и не могли ходить» очень долго.

Большинство похищенных в последние месяцы учеников были вывезены из школ-интернатов.

Вооруженные банды терроризируют людей на северо-западе и в центральной части Нигерии, грабя деревни, угоняя скот и похищая людей с целью получения выкупа.

20 апреля боевики, известные на местном уровне просто как «бандиты», штурмовали университет Гринфилд на северо-западе Нигерии и похитили около 20 студентов, убив при этом одного из сотрудников ВУЗа.

Через несколько дней пять студентов были казнены, чтобы заставить семьи и правительство заплатить выкуп, а в субботу было освобождено около 14 студентов.

Местная пресса сообщила, что семьи заплатили за их освобождение выкуп в размере 180 миллионов найр (440 000 долларов).

Лагеря преступных банд находятся в лесу Ругу, который расположен между штатами Замфара, Кацина, Кадуна и Нигер.