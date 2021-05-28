Азербайджан пленил еще шестерых армянских солдат

Азербайджан захватил в плен шесть армянских солдат, что является последним в серии обострившихся пограничных инцидентов после прошлогодней войны в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Азербайджана в четверг обвинило армянских солдат в попытке проникнуть на его территорию в Кельбаджарском районе.

В заявлении говорилось, что армянские солдаты «пытались заминировать пути снабжения, ведущие к позициям азербайджанской армии», и «были окружены, нейтрализованы и взяты в плен».

Армянская сторона заявила, что ее солдаты проводили инженерные работы в приграничной зоне восточной Гегаркуникской области, которая граничит с Азербайджаном.

«Принимаются необходимые меры для возвращения пленных военнослужащих», - сказали в минобороны Армении.

В отдельных комментариях исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян призвал к размещению международных наблюдателей из России или других стран на участке границы Армении с Азербайджаном, где, по его словам, атмосфера была напряженной.

«Я обращаюсь к международному сообществу, и мое предложение также адресовано руководству Азербайджана», - цитируют Пашиняна российские информационные агентства.

США выразили обеспокоенность ростом напряженности на границе и призвали освободить шестерых солдат.

«Мы призываем обе стороны к срочному и мирному урегулированию этого инцидента», - сказал в заявлении официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Ранее в этом месяце Армения обвинила Азербайджан во вторжении на ее территорию, что подчеркнуло хрупкость заключенного при посредничестве России прекращения огня, которое в прошлом году остановило шестинедельные боевые действия между армянами и армией Азербайджана.

Во вторник Азербайджан отверг обвинения Армении в том, что он якобы открыл огонь через границу по армянским позициям.