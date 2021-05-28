Башар Асад «выиграл» фейковые выборы

Сирийский диктатор Башар Асад «победил» на «выборах» главы государства, переизбравшись на очередной семилетний срок.

Как сообщает асадитское агентство SANA, в ходе голосования, состоявшегося 26 мая, Асад набрал всего-то какие то жалкие 95,1% голосов избирателей (13,5 миллиона человек). Впрочем, в 2014 году результат Асада был даже скромнее - всего 89%. Двое "соперников" главы государства, кандидат от внутренней "оппозиции" Махмуд Мараи и депутат социалистической партии Абдулла Саллум Абдулла набрали по 3,3 и 1,5% голосов соответственно.

Всего в голосовании приняли участие якобы 14,2 миллиона сирийцев, а явка на выборах составила 78%. По мнению же независимых экспертов, эта цифра — больше чем общее население на всех подконтрольных асадитам территориях Сирии.

Банеры с портретами Асада были вывешены на 12 000 избирательных участков по всей стране, а толпы людей пели и танцевали на улице. Государственные и проправительственные СМИ изображали выборы как единство по религиозным, этническим и идеологическим признакам.

Ну а вообще сирийские "выборы" этот тот случай, когда без ироничных кавычек невозможно написать даже два слова подряд.