Восстановление Газы: дилемма без решения на горизонте

Госсекретарь США Энтони Блинкен завершил тур по Ближнему Востоку, пообещав работать над «равенством» для палестинцев, и заверил Израиль, что его давняя поддержка останется неизменной, после 11-дневной эскалации насилия с ХАМАС, палестинской фракцией, которая правит в осажденном секторе Газа.

Администрация Байдена заявила, что США будут «сотрудничать» с Палестинской автономией (ПА), а также с Организацией Объединенных Наций, Египтом и странами Персидского залива, чтобы направить помощь в сектор Газа, пообещав «тесно сотрудничать с нашими партнерами ... чтобы гарантировать, что ХАМАС не извлечет выгоду» из 360 миллионов долларов, обещанных на реконструкцию и развитие Палестины.

ПА, в которой доминирует партия ФАТХ, оставалась в основном в стороне от недавней эскалации насилия. ПА осуществляла весьма ограниченную власть в Газе с тех пор, как ХАМАС взял под свой контроль прибрежный анклав в 2007 году после непродолжительной гражданской войны между двум палестинскими фракциями в результате победы ХАМАС на выборах 2006 года.

Хотя ПА управляет некоторыми частями оккупированного Западного берега, некоторые наблюдатели ставят под сомнение адекватность акцентов США на отношениях с этим руководящим органом. ФАТХ собирал большую поддержку палестинцев чем ХАМАС, согласно мартовскому опросу, но это было до того, как президент Махмуд Аббас снова отложил выборы в апреле, что вызвало протесты.

Позднее ПА обвинили в бездействии на фоне протестов против насильственного изгнания палестинских семей из района Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме и репрессий со стороны израильских силовиков в комплексе мечети Аль-Акса.

После того, как в результате разгона израильской полицией этого места 10 мая были ранены сотни палестинцев, ХАМАС выдвинул ультиматум, требуя, чтобы израильские силы покинули этот район. По истечении крайнего срока группа выпустила несколько ракет по Иерусалиму, а вскоре после этого Израиль начал воздушные налеты на Газу.

Вмешательство позволило ХАМАСу «позиционировать себя не только как главную, но и как единственную силу сопротивления Израилю и оккупации, в отличие от Палестинской администрации, возглавляемой ФАТХ, которую большинство палестинцев считает слабым подобием власти.

Перед поездкой Блинкена чиновник Госдепартамента сообщил журналистам на брифинге, что администрация Байдена хочет «структурировать» доставку помощи в Газу таким образом, чтобы «начать процесс восстановления и реинтеграции Палестинской администрации в Газе».

Но такое стремление, по словам экспертов, «не особенно осуществимо и может иметь неприятные последствия», поскольку ожидается, что именно ХАМАС испытает всплеск поддержки среди палестинцев после насилия, когда от израильских ударов погибли по меньшей мере 254 человека в Газе, в том числе 66 детей, а также нанесен серьезный ущерб инфраструктуре, образовательным и медицинским учреждениям.

Западные державы давно сотрудничают с ПА как де-факто представителем палестинцев, а США и ЕС считают ХАМАС «террористической организацией». Последнее прекращение огня между Израилем и ХАМАС было достигнуто через египетских посредников, которые курсировали между Тель-Авивом и Газой.

Но с точки зрения их реальной популярности, поддержки и возможностей сделать многое на местах, ПА сейчас очень ограничена, утверждают эксперты. А это значит, что США предстоит очень тяжелая битва за то, чтобы ПА стала основным каналом для этой помощи Палестине. Более того, это может привести к дальнейшему расколу между ХАМАС и ФАТХ, что может еще больше усложнить ситуацию в будущем.

Между тем в среду глава политического крыла ХАМАС в Газе также обвинил США в стремлении расширить пропасть между ХАМАС и ПА своими заявлениями о предоставлении помощи.

«Мы никогда не попадемся на эту уловку и не набросимся друг на друга», - сказал Яхья Синвар, заявив, что ХАМАС не использует ни цента международной помощи на восстановление Газы.

Но чтобы не утверждал Синвар, очевидно, что если даже ХАМАС сами не будут пользоваться этими деньгами, восстановление Газы в той мере, в какой оно будет проводиться, на самом деле пойдет на пользу ХАМАС, потому что они являются управляют территорией.

В предыдущих усилиях по восстановлению помощь предоставлялась через запутанные механизмы, которые замедляли восстановление, но не могли полностью обойти ХАМАС.

Между тем продолжающаяся блокада прибрежного анклава Израилем создает множество проблем для восстановления.

Даже если США смогут достичь своей цели, ХАМАС не нужно напрямую извлекать выгоду из реконструкции или развития, чтобы пользоваться своей нынешней политической поддержкой, говорит Имад Алсус, научный сотрудник Института социальной антропологии Макса Планка в Берлине.

Несмотря на то, что после эскалации еще не было достаточно надежных опросов, Алсус утверждает, что мы можем сейчас увидеть заметное увеличение поддержки ХАМАС, особенно в Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

«Как человек, изучавший ХАМАС в течение последних 20 лет, я никогда не видел, чтобы ХАМАС пользовался такой поддержкой народа, как сейчас», - сказал он.

Алсус добавил, что усиление авторитета США в Палестине после боевых действий, в том числе посредством помощи в целях развития, открытия генерального консульства США и призывов к расширению прав палестинцев, является попыткой «изолировать» ХАМАС от его политических завоеваний на оккупированных территориях Восточный Иерусалим и Западный берег.

«Они хотят отделить Иерусалим и Шейх Джаррах от Газы», ​​- сказал он. «Это политическая стратегия».

И хотя Блинкен во время своей поездки призвал все стороны «использовать пространство, созданное» прекращением огня между Израилем и ХАМАС, для решения «более широкого набора основных проблем и проблем», никаких действительно глубоких перемен в подходе США не видно.

Вместо этого, Вашингтон, похоже, привержен «решению BandAid», которое, вероятно, приведет к тому, что та же модель будет повторяться в будущем.

«Это четвертая война между Израилем и Хамасом», - говорят эксперты. «Газа разрушается, а затем снова восстанавливается. А потом мы возвращаемся к началу».

И покуда внешняя политика США остается «строго согласованной с тем, чего хочет и не хочет Израиль», изменение нынешней парадигмы остается маловероятным.

«Соединенные Штаты не собираются разговаривать с ХАМАС, потому что они - «террористическая организация» - и совершают ужасные вещи, но в то же время Соединенные Штаты ведут глубокие переговоры с Талибаном по поводу общих интересов». .

«Здесь нет интеллектуальной или моральной последовательности, поэтому все это не складывается».

И хотя в четверг Организация Объединенных Наций выступила с призывом о гуманитарной помощи для Газы, вряд ли многие страны захотят делать крупные пожертвования.

«После 2014 года была проведена большая кампания, чтобы попытаться заставить страны сделать пожертвования на восстановление Газы. Этот конфликт длился почти полтора месяца и, как и этот, вызвал широкомасштабные разрушения в Газе до такой степени, что восстановление (с 2014 года) даже не было завершено.

«Многие предполагают, что еще один подобный конфликт, вероятно, повторится в ближайшей или долгосрочной перспективе. Мы не знаем, когда, но не исключено, что это повторится снова».

В такой ситуации, на фоне масштабных пандемии и экономического кризиса, многие ли захотят дать большие деньги на то, что неизбежно будет разрушено в ближайшем будущем?