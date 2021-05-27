Мечети Саудовской Аравии попросили убавить звук

Министерство исламских дел Саудовской Аравии издало указ, ограничивающий использование в мечетях внешних громкоговорителей во время призывов к молитве (азана). Об этом сообщает эмиратовское издание The National.

Министр по делам Ислама Саудовской Аравии шейх д-р Абуллатиф бин Абдель Азиз Аль-Шейх выпустил в воскресенье циркуляр, в котором говорится, что мечети должны гарантировать, что громкость «не превышает одной трети полной громкости громкоговорителей».

Министерство обеспокоено использованием внешних динамиков во время молитв, что может повлиять на уязвимых, пожилых и маленьких детей в окрестностях.

Это также решает проблему динамиков, мешающих молитвам, которые проходят в близлежащих мечетях.

«В Исламе мы должны быть уверены, что являемся источником мира и комфорта для всех», - сказала The National некая г-жа Редхэм, жительница Джидды из Америки. «Звук тоже является его частью».

«Если молитвы, которые могут длиться от 10 до 15 минут, громко воспроизводятся через динамики, это может причинить дискомфорт тем, кто живет рядом с мечетями, включая мусульман и немусульман».

В циркуляре говорилось, что решение было основано на исламском праве и на высказывании пророка Мухаммада о том, что даже во время молитвы прихожане не должны причинять друг другу вред или причинять какие-либо неудобства громким чтением.

Подчеркивается, что голос имама должен быть слышен всеми в мечети во время молитвы, и что нет необходимости его слышать в соседних домах или снаружи.

«Мне всегда было интересно, почему динамики такие громкие. Это не соревнование между имамами разных мечетей», - говорит Хайя Идрис, жительница Джидды.

«Иногда молитва настолько громкая, что я слышу две мечети одновременно, поэтому возникает не только лишний шум, но и частичное наложение молитвы, которого легко избежать.

«Я приветствую этот вердикт. Он действительно очень продуман и отражает истинное учение и ценности Ислама».

В Саудовской Аравии присутствует более 98 800 мечетей, в том числе самые известные мечети в исламском мире, Великая мечеть в Мекке и мечеть Пророка в Медине.

В 2018 году наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман запустил проект по ремонту и реставрации более 130 исторических мечетей в королевстве.

По всей стране сейчас ремонтируют несколько значительных мечетей, в том числе построенных еще Пророком Мухаммадом и его сподвижниками.