ХАМАС обещает не притрагиваться к финансовой помощи Газе

Палестинское движение ХАМАС пообещало не использовать «ни цента» международной помощи, предназначенной для восстановления осажденного сектора Газа после того, как Израиль бомбил анклав в течение 11 дней.

Яхья Синвар, глава политического крыла ХАМАС в Газе, в среду пообещал «прозрачное и беспристрастное» распределение помощи.

«Мы приветствуем любые международные или арабские усилия по восстановлению сектора Газа», - сказал Синвар.

«Я подтверждаю наше обязательство не брать ни цента, предназначенного для восстановления и гуманитарных усилий», - сказал он. «Раньше мы никогда не брали ни цента».

Замечания Синвара прозвучали на следующий день после того, как во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал американскую помощь в восстановлении Газы, но подчеркнул, что эта помощь не должна приносить пользу ХАМАС, который управляет прибрежной территорией.

Идея США состоит в том, чтобы вместо этого работать с Палестинской автономией (ПА), базирующейся в Рамаллахе на оккупированном Западном берегу и возглавляемой президентом Махмудом Аббасом, чтобы снизить риск усиления ХАМАС, который считается террористической организацией в США и ЕС.

Синвар сказал, что замечания Блинкена были направлены на расширение разногласий между ХАМАС и ПА, но настаивал, что они не повлияют на отношения между соперничающими палестинскими фракциями.

«Мы никогда не попадемся на эту уловку и не набросимся друг на друга», - сказал он.

Отдельно в среду министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил в Твиттере, что Соединенное Королевство пообещало выделить 3,2 миллиона фунтов (4,5 миллиона долларов) в качестве экстренной помощи Агентству Организации Объединенных Наций для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) для поддержки тех, кто в Газе пострадал от недавних событий.

По данным органов здравоохранения, по меньшей мере 254 человека, в том числе 66 детей, были убиты в Газе в результате израильских бомбардировок в течение 11 дней.

Во вторник Европейская комиссия объявила, что Европейский союз увеличивает гуманитарную помощь Палестине на восемь миллионов евро (9,8 миллиона долларов).