Сирия: спектакль под названием "выборы президента"

В районах Сирии под контролем асадитского режима избиратели сегодня идут на участки, чтобы проголосовать на выборах, которые должны закрепить четвертый срок Башара Асада. Оппозиция и западные державы отвергают эти выборы как фарс.

Президентские выборы в среду - вторые с начала сирийского восстания, переросшего в войну десять лет назад, в результате которой погибли сотни тысяч человек и миллионы людей покинули страну. В 2014 году Асад «получил» почти 89 процентов голосов.

Асад баллотируется на четвертый семилетний срок, а для проформы режим утвердил двух кандидатов от «оппозиции»: Абдуллаха Саллума Абдуллаха, бывшего государственного министра по делам парламента, и Махмуда Ахмада Марея, главу Национально-демократического фронта, небольшой оппозиционной партии, поддерживаемой государством. Сорок восемь других кандидатов в президенты подали заявки на кандидатуру, но их заявки были отклонены.

Сам Асад проголосовал в Думе недалеко от столицы Дамаска, бывшем оплоте повстанцев. Дума известна как место, где режим применил химическое оружие в 2018 году.

Сирийцы из Дамаска на условиях анонимности рассказывают, что избирательные участки были забиты людьми уже все утро и что многих студентов заставляли голосовать. «Некоторые университеты устроят вам проблемы или даже исключат вас, если вы не проголосуете», - цитирует Al Jazeera слова сирийской студентки.

«Но это не имеет значения; мы все знаем, каковы будут результаты, потому что эти выборы - просто шоу», - сказала она, добавив, что ни один из трех кандидатов не представляет ее.

Союзники Асада Иран и Россия, а также Беларусь направили делегации для наблюдения за выборами. Разумеется, никаких нарушений они не найдут, как никогда не находят их у себя дома.

Между тем министры иностранных дел США, Великобритании, Франции, Германии и Италии выступили с совместным заявлением, в котором они назвали выборы фиктивными. «Чтобы выборы были заслуживающими доверия, все сирийцы должны иметь возможность участвовать, включая внутренне перемещенных сирийцев, беженцев и членов диаспоры, в безопасной и нейтральной обстановке», - говорится в заявлении.

Официальные лица США и Франции еще в начале прошлого месяца заявили, что эти «выборы» не будут ни свободными, ни справедливыми без политического решения затянувшейся войны.