Польша стала первой страной ЕС и НАТО, купившей турецкие беспилотники

Покупка Польшей турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) знаменует собой первый случай, когда государство-член НАТО или Европейского союза приобрело боевые дроны у Турции. Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает издание Daily Sabah.

Сделка станет стимулом для турецкого оборонного сектора, который, по словам Эрдогана, должен соответствовать собственным требованиям страны к военной технике и экспортировать ее союзникам за границу.

О продаже было объявлено во время государственного визита в Анкару президента Польши Анджея Дуды, который во вторник отправится в Стамбул. В ходе своего визита Дуда посетил православного патриарха и деревню Полонезкой, основанную польскими эмигрантами, спасавшимися от возмездия после восстания 1830 года.

На совместной пресс-конференции Эрдоган приветствовал соглашение, сказав: «Мы входим в тройку или четверку лучших стран мира» по качеству БПЛА.

«Мы действительно рады поделиться этим опытом и возможностями с нашим союзником по НАТО», - добавил Эрдоган.

Польша купит 24 беспилотника Bayraktar TB2 у частной компании Baykar, которая уже экспортировала модель TB2 в Украину, Катар и Азербайджан.

Турецкие беспилотники приобрели популярность после того, как они прекрасно себя зарекомендовали в Сирии, Ливии и Азербайджане во время конфликтов, которые широко освещались по всему миру.

Эрдоган также сказал, что турецкие самолеты F-16 скоро будут отправлены в Польшу для помощи в операции НАТО по охране воздушного пространства Балтии. Польша ранее направила патрульный самолет и военную миссию на турецкую базу Инджирлвк, которую Дуда также посетил во вторник.

Дуда назвал Турцию «сильнейшим союзником Варшавы» в ее регионе, заявив, что, по его мнению, эти две страны могут отражать внешние угрозы в рамках НАТО. Польский президент также сказал, что Эрдоган очень положительно отозвался о его предложении установить трехсторонний диалог с участием их румынского коллеги, заявив, что и Польша, и Румыния входят в группу безопасности Бухарестской девятки.

Дуда подчеркнул стремление Польши улучшить торговые связи с Турцией, добавив, что он надеется, что объем двусторонней торговли достигнет 10 миллиардов долларов (8,1 миллиарда евро). Объем торговли между двумя странами в настоящее время составляет 6,5 миллиарда долларов.

Эрдоган отметил, что 2 миллиарда долларов, достигнутые в первом квартале 2021 года, показывают, что Анкара и Варшава успешно движутся к своей цели в 10 миллиардов долларов.

Два лидера также подписали сделки в сфере туризма, сельского хозяйства и спорта.

В целом говоря о сотрудничестве Анкары и Варшавы, нельзя не отметить тот фактор, на который указывают многие эксперты. Обе страны сейчас возглавляются правыми консервативными силами, и в этом смысле являют собой оппозицию Брюсселю с его «прогрессивными» идеологическими установками. Да и Вашингтону тоже по большому счету. Кто знает, может это и станет началом восточноевропейского консервативного блока сотрудничества, что может быть даже более перспективным, чем провальное стремление Турции вступить в ЕС.