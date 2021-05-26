Израиль воюет в Газе с мороженым и матрасами

Сами аль-Газали, владелец фабрики «Маатуг Буза», никогда не думал, что его инвестиции в местный бизнес по производству мороженого в промышленной зоне Газы исчезнут в мгновение ока. Но 17 мая его завод был разбомблен израильскими артиллерийскими снарядами и полностью разрушен. Его историю рассказывает издание Al-Monitor.

«Я вложил более 500 000 долларов в строительство завода в безопасном районе, вдали от возможного израильского нападения», - сказал Газали Al-Monitor.

Фабрика производила более 5000 литров итальянского мороженого в месяц, любимого вида мороженого жителей Газы.

«Холодильники, сырье, машины и оборудование, линии электропередач для коммерческого производства - все было разрушено. Все это так сложно восстановить», - говорит Газали.

Анас аль-Худари, владелец фабрики матрасов Foamco в Газе, был слишком шокирован, чтобы продолжать говорить с Al-Monitor.

17 мая в результате попадания артиллерийского снаряда на заводе на севере Газы возник пожар.

Фабрика, занимавшая площадь в шесть дунамов, была основным поставщиком матрасов в прибрежном анклаве. Один из заводских рабочих, беседовавший с Al-Monitor, сказал, что убытки оцениваются в 4 миллиона долларов.

20 мая Израиль и ХАМАС объявили о прекращении огня, которое вступило в силу рано утром следующего дня.

В результате израильских рейдов были разрушены также несколько других промышленных объектов. «Израильская армия полностью разрушила несколько заводов в промышленном городе Газы, поскольку реактивные самолеты бомбили заводы, на которых раньше работали десятки людей», - написало Палестинское управление промышленной зоны и свободной зоны в Facebook 17 мая. Кроме того, уничтожены заводы Redimpex и Ice Man.

Инфраструктура промышленной зоны, такая как водопровод, дороги и электрические системы, в том числе солнечные батареи, пострадала от прямых ударов. Пострадали также услуги по организации питания и уборке, в том числе компании Harb Company, Clever Company, Tal-Zuhoor Company и BS Company for Solar Energy.

Мохаммед Абу Джияб, редактор газеты Аль-Иктисадия в Газе, сказал Al-Monitor: «Уничтожение заводов в Газе является прямым ударом по ее экономическим возможностям с целью оказания политического и военного давления на прибрежный анклав». Он продолжил: «С какой целью была разрушена фабрика по производству мороженого? Израильская армия и весь мир знают, что этот завод совершенно не был военной целью».

По словам Абу Джияба, власти Газы дали ему предварительные оценки, что около 40 производственных объектов, 300 офисов и магазинов, а также около 10 000 домов были повреждены или разрушены в результате боевых действий с момента их начала 10 мая.

«Экономическое разрушение промышленных объектов и инфраструктуры приведет к безработице около 20 000 рабочих и перемещению целых семей. Это не говоря уже об огромных потерях в производственных секторах Газы. Убытки за восемь дней превысили 200 миллионов долларов», - сказал он.

Абу Джияб добавил: «Восстановление Газы потребует больших международных и арабских усилий, которые на этот раз необходимо предпринять немедленно, поскольку процесс восстановления будет нелегким. Ограничения на импорт строительных материалов также будут препятствовать возвращению жизни в нормальное русло».

Он сказал, что поставку строительных материалов необходимо будет ускорить, пояснив: «Механизм восстановления Газы ... предотвращает ввоз всех необходимых строительных материалов с необходимой скоростью».

В заявлении, сделанном ранее на этой неделе, министерство сельского хозяйства сектора Газа заявило, что ущерб сектору, уже превышающий 17 миллионов долларов, усугубляется с каждым днем. Оно сообщило о ежедневных убытках в размере более 500 000 долларов США, когда экспорт был остановлен, а фермеры не смогли достать свой урожай.

В министерстве ожидают дальнейшего ущерба и потерь в сельскохозяйственном секторе после обстрелов сотен дунамов и десятков сельскохозяйственных объектов, а также прямых бомбардировок магазинов и складов с сельскохозяйственными товарами.

Али Мааруф, 60-летний фермер из Бейт-Лахии на севере Газы, сказал Al-Monitor: «13 мая мы покинули наши дома вдоль границы в Бейт-Лахии, чтобы укрыться от артиллерийского обстрела школ БАПОР в Джабалии. Мне потребовалось пять дней, чтобы вернуться в дом и на землю».

Он продолжил: «Вчера [17 мая] я хотел полить арбуз и был удивлен танками, стреляющими в нас слезоточивым газом. Я не мог подойти к водяной помпе. Я ушел. Соседи рассказали мне, что землю обстреляли артиллерийскими снарядами. Теперь я понятия не имею, что случилось с моей землей или посевами, которые нужно поливать ежедневно».

В заявлении Минсельхоза также отмечены огромные косвенные убытки в рыболовном секторе. Рыбаки не работают уже 12 дней.

Закария Бакр, глава местного союза рыбаков Газы, сказал Al-Monitor: «Вы можете представить себе плачевное состояние рыбаков, которые, чтобы сводить концы с концами, полагаются на ежедневную рыбалку. Что еще хуже, многие гавани, используемые рыбаками, также подверглись нападению, в результате чего было разрушено несколько лодок, которые невозможно заменить или отремонтировать из-за блокады».

Муниципалитет города Газа и местные правозащитные организации забили тревогу в связи с надвигающейся гуманитарной катастрофой, поскольку основные службы рискуют разрушиться.

В заявлении муниципалитета говорится: «Интенсивная бомбардировка, в результате которой были разрушены сотни домов и объектов обслуживания, нанесла серьезный ущерб электроснабжению и водоснабжению, а также санитарным службам в нескольких районах, что имело серьезные последствия для здоровья и окружающей среды».

«Были умышленно нанесены удары по дорогам, 14 главных дорог и улиц были разрушены прямой бомбардировкой, особенно жизненно важные перекрестки в городе Газа, включая те, которые ведут к больницам и университетам», - говорится в заявлении.