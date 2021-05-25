Лукашенко подставил палестинцев?

Многие из наших читателей наверняка уже узнают о шокирующей ситуации с задержанием оппозиционного беларусского журналиста Романа Протасевича в Минске. Для тех, кто не в курсе — Протасевич, основатель ведущего оппозиционного телеграм-канала NEXTA, летел на самолете Boeing 737 компании Ryanair из Афин в Вильнюс, где он проживал последнее время.

23 мая самолет якобы получил сообщение о минировании и приземлился в национальном аэропорту Минск. Представитель Ryanair сообщил, что курс самолёта был изменён по указанию белорусского центра по управлению воздушным движением. Якобы от белорусских диспетчеров поступила информация об угрозе взрыва самолёта. Команду принять самолёт в Минске дал лично Александр Лукашенко, по указанию которого самолёт в Минск сопровождал белорусский истребитель МиГ-29.

Произошло это всего за несколько минут до того, как самолет должен был покинуть воздушное пространство Беларуси и влететь в пространство Литвы. По приземлению в Минске Протасевич был задержан вместе с гражданкой России Софьей Сапегой опергруппой КГБ Беларуси. Уже на следующий день он дал признательные показания по факту организации массовых беспорядков в Минске после президентских выборов в прошлом году. В Беларуси ему грозит ни много на мало смертная казнь.

Практически ни у кого нет никакого сомнения в том, что всю историю с «минированием» самолета инициировали беларусские спецслужбы, чтобы задержать оппозиционера. В этом совершенно уверены как российские пропагандисты, которые открыто восхищаются батькой, так и европейские страны, лидеры которых открыто говорят об акте воздушного пиратства и терроризма со стороны ополоумевшего беларусского диктатора. Сейчас Беларусь ждут санкции со стороны едва ли не всего цивилизованного мира, который понял, что небо над Беларусью может быть также опасно, как небо над Донбассом или Сирией.

Но наше внимание ситуация привлекает еще и тем, что беларусские спецслужбы притянули к истории «палестинский след». Вчера официальный Минск заявил, что сообщение о бомбе на борту рейса Ryanair было прислано от имени движения ХАМАС. Об этом заявил директор департамента по авиации министерства транспорта и коммуникаций Беларуси Артем Сикорский, передает Onliner.by.

По словам Сикорского, на электронную почту национального аэропорта Минск пришло следующее письмо на английском языке.

«Мы, солдаты ХАМАС, требуем, чтобы Израиль прекратил огонь в секторе Газа. Мы требуем, чтобы Европейский союз отказался от поддержки Израиля в этой войне. Известно, что участники Delfi Economic Forum возвращаются домой рейсом… 4978. В этот самолет заложена бомба. Если вы не выполните наши требования, бомба взорвется 23 мая над Вильнюсом.»

Сикорский заявил, что белорусские диспетчеры сообщили экипажу самолета Ryanair о заявленной угрозе, после чего экипаж принял решение совершить посадку в национальном аэропорту Минск. Чиновник подчеркнул, что «никакого давления либо принуждения к посадке воздушного судна не было».

Это сообщение в тот же день прокомментировали представители ХАМАС.

Спикер ХАМАС Фавзи Бархум заявил Reuters, что движение не использует такие «методы»: «Какие-то подозрительные стороны делают это, чтобы демонизировать ХАМАС и помешать мировым симпатиям к палестинскому народу и его законному сопротивлению».

Разумеется, власти Беларуси и не обвиняли открыто движение ХАМАС в минировании самолета или даже в угрозах взорвать самолет. Теоретически легко можно представить как кто-то от имени ХАМАС посылает такое письмо. Кто-то, осведомленный о том, что на борту находятся участники Delfi Economic Forum, но не берущий во внимание, что за три дня до полета ХАМАС и Израиль уже заключили перемирие. А может быть, этот кто-то просто решил как говорится «хайпануть» на теме палестинского конфликта, а заодно вызвать непроизвольные симпатии среди тех, для кого ХАМАС это смертельный враг? По крайней мере это удобный способ отвести от себя подозрения, учитывая, что одно лишь упоминание о Палестине (не говоря уже о ХАМАС) служит бездумным триггером для подобной публики.

В итоге, выходит, что беларусские власти, устроившие весь этот цирк с минированием самолета (все же в этом нет никаких сомнений у разумных людей), подставили лишний раз палестинское дело, свалив вину за свое преступление если и не на сам ХАМАС, то на его симпатизантов.