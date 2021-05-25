ОАЭ отказались быть посредниками в споре Судана и Эфиопии

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) официально отказались от роли посредника в многолетнем пограничном споре между Суданом и Эфиопией. Об этом сообщили СМИ Саудовской Аравии.

ОАЭ заверили администрацию Хартума, что будут уважать позицию Судана в кризисе, сообщает саудовский новостной канал «Ашарк» со ссылкой на источники из правящего Суверенного совета Судана.

Имея общую границу длиной 1600 километров, Судан и Эфиопия вовлечены в конфликт из-за треугольника Аль-Фашака, спорной границы без четкой демаркации.

Спор между двумя странами обострился, когда 31 декабря 2020 года Хартум объявил, что его армия взяла под свой контроль всю территорию Аль-Фашака, что привело к напряженности и вооруженным столкновениям. Хартум заявил о полном контроле над территорией в спорном районе, где находились эфиопские ополченцы.

Аддис-Абеба, с другой стороны, настаивает на том, что суданская армия якобы захватила контроль над районом Эфиопии, что Хартум отрицает. Судан требует установления пограничных знаков с Эфиопией на основании соглашения, подписанного 15 мая 1902 года в Аддис-Абебе между Эфиопией и Соединенным Королевством - от имени Судана. Аддис-Абеба отказывается признать соглашение и хочет переговоров для разрешения споров, касающихся границ.

Спор на самом деле столь давний и видимо столь безнадежный, что быть посредником в нем это одно из самых неблагодарных дел, что можно вообразить в и без того неспокойном регионе.