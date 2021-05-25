В Мали военные арестовали президента и премьер-министра

Солдаты в Мали задержали президента и премьер-министра временного правительства, что усугубило политический хаос в стране всего через девять месяцев после военного переворота, свергнувшего ее предыдущего лидера.

Задержание президента Баха Ндау и премьер-министра Моктара Уана в понедельник произошло через несколько часов после того, как перестановки в правительстве оставили без должностей двух военных, которые руководили переворотом в августе прошлого года. Это событие вызвало опасения по поводу возможного второго военного переворота.

В совместном заявлении ООН и Африканский союз призвали к «немедленному и безоговорочному освобождению» гражданского руководства Мали и заявили, что «международное сообщество заранее отвергает любые акты принуждения, включая принудительную отставку».

К этому заявлению также присоединились США, Великобритания, Франция, Германия и региональный блок Западной Африки, известный как ЭКОВАС.

Дипломатические и правительственные источники сообщили Reuters и информационным агентствам AFP, что Ндау, Уан, а также министр обороны Сулейман Дукор содержатся на военной базе в Кати, недалеко от столицы Бамако.

AFP удалось ненадолго связаться с Уаном, и перед тем, как линия прервалась, он сказал агентству, что за ним пришли солдаты.

В совместном заявлении задержания Ндау и Уана были названы «безрассудными». Там также содержится призыв к политическому переходному процессу в Мали «возобновить свой курс и завершить в установленные сроки».

«Мы подчеркиваем, что необдуманные действия, предпринятые сегодня, чреваты риском ослабления мобилизации международного сообщества в поддержку Мали».

Между тем, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил глубокую озабоченность в своем сообщении в Твиттере и призвал к спокойствию, в то время как лидеры Европейского союза осудили то, что они назвали «похищением» гражданского руководства Мали.

«Произошедшее очень серьезно, и мы готовы рассмотреть необходимые меры», - заявил журналистам президент Совета ЕС Шарль Мишель после саммита 27 лидеров блока.

Ндау, бывший солдат, и Уан были приведены к присяге в сентябре прошлого года после того, как генералы Мали, столкнувшись с угрозой региональных санкций, согласились передать власть переходному правительству после августовского переворота, в результате которого был отстранен президент Ибрагим Бубакар Кейта.

Лидер переворота Ассими Гойта был назначен вице-президентом, а временная администрация получила задание следить за 18-месячным переходом к гражданскому правлению. Двое других, участвовавших в перевороте - Садио Камара и полковник Модибо Коне - получили портфели обороны и безопасности соответственно.

Камара и Коне были отстранены в ходе перестановок в понедельник, хотя военные сохранили другие стратегические портфели, которые они ранее контролировали.

Причины для исключения Камары и Коне не были названы, но перестановка в кабинете министров произошла на фоне растущей критики временного правительства. Группы гражданского общества в Мали задаются вопросом, есть ли у правительства, в котором доминируют военные, воля или способность проводить реформы и провести выборы в следующем году.

Никаких комментариев со стороны военных или правительства по задержанию Ндау и Уана пока не последовало, а ситуация в городе Бамако поздно вечером в понедельник оставалось относительно спокойной. Неофициально один из военных заявил журналистам, что задержания не были арестом.

Однако некоторые эксперты по Западной Африке прямо называют инцидент «переворотом в ответ на перестановки в кабинете министров». Армия отреагировала на увольнение двух своих ключевых фигур, которые работали в министерстве обороны и министерстве безопасности и гражданской защиты. Вполне возможно, что военные чувствовали угрозу со стороны политиков, которые, возможно, собирались предпринять шаги вперед для реальной передачи власти и проведения выборов в следующем году.