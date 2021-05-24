Российский МИД обвиняет Турцию в «использовании крымских татар»

Спикер МИД России Мария Захарова заявила, что турецким политикам следует «отказаться от использования этнического фактора, как инструмента геополитической игры».

Таким образом Захарова прокомментировала заявление МИД Турции к годовщине депортации крымскотатарского народа 18 мая, в котором указано, что Турция продолжит поддерживать крымских татар и «пытаться устранять их притеснения после аннексии Крыма».

«Нынешняя демонстративная озабоченность Турции положением крымских татар в Крыму лишь подтверждает конъюнктурную природу таких озабоченностей.

Сомнительной представляется и роль турецкого государства в качестве «защитника» прав этнических меньшинств, где существуют собственные неразрешенные проблемы, имеющие этническую, языковую и религиозную окраску.

Лишь несколько десятков лет нас отделяет от времени, когда проживающие в Турции черкесы вынуждены были скрывать этническую принадлежность, а родной язык был под запретом», – цитирует Захарову пресс-служба МИД России.

Она указала на то, что, если подобная риторика Турции будет продолжаться, то России «придется обращать внимание на подобные проблемы в Турции».

«Считаем, что для турецких политиков давно наступило время отказаться от использования этнического фактора как инструмента геополитической игры, наносящей ущерб прежде всего интересам этнических групп», – добавила Захарова.

Она также заявила, что «на полуострове действуют российское законодательство, которые гарантирует соблюдение прав и свобод человека в полном соответствии с международными обязательствами России».

«Речь идет о предметном решении вопросов, связанных с укреплением статуса крымскотатарского языка как государственного, расширением участия крымских татар в представительных органах власти и социально-экономической жизни региона, а также эффективным функционированием религиозных организаций, этнокультурных и образовательных учреждений», – утверждает Захарова.

Спикер МИД России уверяет, что «в Крыму созданы равные права и условия для сохранения и развития национальной культуры, самобытности, свободы совести и вероисповедания».

Реакции турецкой стороны на такие высказывания представительницы МИД России пока не последовало. Но мидовская хуцпа настолько умилительна, что не может не вызывать ничего кроме слез и смеха. Российское государство, озабоченное «правами русскоязычных», которые якобы нарушаются в странах Балтии или Украине, начинает форменную истерику, стоит Анкаре дежурно в общем то упомянуть тяжелое положение крымских татар на своей родине.

Особенно умилительно при этом обращение к судьбе черкесской диаспоры в Турции — а как там эта диаспора вообще оказалась, какова роль государства Российского в этом деле, почему Захарова не упомянула? Тем более что на днях как раз и годовщину геноцида черкесов отмечали. А "лишь несколько десятков лет" это вообще то огромный срок - лишь несколько десятков лет назад существовали СССР, Германский Рейх и колониальные империи Запада.