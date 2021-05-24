Иран окончательно закрыл для МАГАТЭ доступ на свои ядерные объекты

Спикер иранского парламента заявил, что трехмесячное соглашение о наблюдении между Тегераном и ядерным агентством ООН истекло и что теперь ему будет закрыт доступ к наблюдению внутри некоторых иранских ядерных объектов.

Объявление в воскресенье вызвало дополнительные вопросы о будущем непрямых переговоров, ведущихся между США и Ираном о возобновлении ядерной сделки с Ираном 2015 года.

«С 22 мая и по окончании трехмесячного соглашения агентство (МАГАТЭ) не будет иметь доступа к данным, собранным камерами внутри ядерных объектов, согласованных в соответствии с договором», - цитирует слова спикера парламента Мохаммада Бакера Галибафа государственное телевидение.

Международное агентство по атомной энергии и Тегеран заключили трехмесячное соглашение о мониторинге в феврале, чтобы смягчить итоги последствия от сокращения сотрудничества Ирана с агентством. Соглашение допускащло мониторинг некоторых видов деятельности, которые в противном случае были бы прекращены.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси ведет переговоры с Ираном о продлении соглашения.

Европейские дипломаты заявили на прошлой неделе, что неспособность договориться о продлении соглашения приведет к тому, что более широкие, непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном о возрождении ядерной сделки 2015 года приведут к кризису. Эти переговоры должны возобновиться в Вене на этой неделе.

МАГАТЭ планировало, что Гросси проведет пресс-конференцию в воскресенье, но заявило, что он все еще «консультируется с Тегераном» и что его пресс-конференция отложена до утра понедельника.

Был процитирован неназванный иранский чиновник, который заявил, что соглашение между МАГАТЭ и Тегераном может быть продлено «условно» на месяц.

«В случае продления на месяц и если в течение этого периода крупные державы… примут законные требования Ирана, то данные будут переданы агентству. В противном случае изображения будут удалены навсегда», - заявил член Высшего совета национальной безопасности Ирана.

Не комментируя ранее сделанное спикером парламента заявление, президент Ирана Хасан Рухани заявил в воскресенье, что Тегеран продолжит переговоры в Вене «до достижения окончательного соглашения».

Он также повторил ранее сделанное заявление о том, что «Вашингтон согласился снять санкции» в отношении Ирана, сообщают иранские государственные СМИ.

Иран и мировые державы с апреля провели несколько раундов переговоров в Вене, работая над шагами, которые Тегеран и Вашингтон должны предпринять в отношении санкций и ядерной деятельности, чтобы вернуться к полному соблюдению ядерного пакта.

Напомним, что Иран начал постепенно нарушать условия пакта 2015 года с мировыми державами после того, как бывший президент Дональд Трамп вывел США из сделки в 2018 году и вновь ввел санкции.

В воскресенье госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что остается неясным, «готов и желает» ли Иран предпринять необходимые шаги, чтобы вернуться к соблюдению многостороннего ядерного соглашения.