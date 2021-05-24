Палестина: перемирие на фоне переговоров

Перемирие между Израилем и ХАМАС сохраняется уже третий день, а посредники договариваются со всеми сторонами о продлении периода затишья после самой серьезной вспышки боевых действий за многие годы, в результате которой израильскими бомбардировками было убито не менее 248 палестинцев, в том числе 66 детей.

Египетские посредники в эти дни курсируют между Израилем и сектором Газа, которым управляет ХАМАС, пытаясь сохранить режим прекращения огня. Кроме того они встречались с президентом Палестинской автономии Махмудом Аббасом на оккупированном Западном берегу.

Министр иностранных дел Египта также должен был встретиться с высокопоставленными иорданскими официальными лицами в воскресенье, чтобы обсудить деэскалацию и пути возрождения ближневосточного мирного процесса.

В воскресенье в сильно пострадавшем районе города Газа добровольцы разгребали обломки разрушенных зданий, в то время как другие сгребали мусор на телеги, запряженные ослами.

В то же время десятки еврейских поселенцев в сопровождении хорошо вооруженных израильских спецподразделений вошли на территорию мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, что еще больше усилило напряженность. Это произошло всего через несколько часов после того, как палестинские верующие были избиты и подвергнуты нападению со стороны израильской полиции.

Ссылаясь на свидетелей, палестинское информационное агентство WAFA сообщило, что ранее в воскресенье израильская полиция напала на палестинских мусульман, которые совершали утреннюю молитву в мечети, и «чрезмерно избила» их, чтобы освободить место для израильских еврейских поселенцев.

Линн Хастингс, координатор ООН по гуманитарным вопросам на палестинских территориях, заявила в воскресенье, что ООН выступит с призывом устранить ущерб в густонаселенном осажденном секторе Газа, где существует угроза дальнейшего распространения COVID-19.

«Эскалация усугубила и без того ужасную гуманитарную ситуацию в Газе, вызванную почти 14-летней блокадой и внутренними политическими разногласиями, а также повторяющимися боевыми действиями», - говорится в заявлении Хастингс.

«Мы также должны обеспечить поддержку для продолжения удовлетворения уже существующих потребностей, в том числе связанных с продолжающейся пандемией».

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая перед предстоящей поездкой в ​​регион, подтвердил приверженность Вашингтона решению о создании двух государств, чтобы израильтяне и палестинцы могли жить «с равными мерами безопасности, мира и достоинства».

Но в интервью программе новостей ABC This Week он повторил, что США по-прежнему будут «предоставлять Израилю средства для самозащиты».

Тем временем король Иордании Абдуллах подчеркнул важность преобразования временного перемирия Газе в длительное перемирие и заявил, что альтернативы решению о создании двух государств между Израилем и палестинцами нет.

Король Абдуллах призвал «активизировать арабские и международные усилия по преобразованию прекращения огня в расширенное перемирие, чтобы продвигать политическое решение, отвечающее законным правам палестинцев», - написал королевский двор в Твиттере.

В субботу власти начали раздачу палаток и матрасов в секторе Газа, так как по сообщению ООН по меньшей мере 6000 человек остались без крова в результате бомбардировки.

Грузовики с столь необходимыми лекарствами, продуктами питания и топливом въехали в Газу в пятницу через контрольно-пропускной пункт Карем Абу Салем после того, как Израиль снова открыл его.

Палестинские официальные лица оценили затраты на восстановление территории в десятки миллионов долларов.