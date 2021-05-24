Шиитские страсти: иракские боевики взбунтовались, в Иране начались увольнения

Издательство Middle East Eye сообщает, что иранских чиновников все больше беспокоит факт неподчинения союзных им иракских шиитских вооруженных группировок, а человек, которому было поручено курировать их, в знак протеста покинул свою должность.

В последние годы шиитские боевики были ключевым звеном в политике Ирана в Ираке и обеспечивали его растущую официальную и неофициальную роль в стране, особенно после появления группировки «Исламское государство» в 2014 году. Однако убийство в январе 2020 года высокопоставленного иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде ослабило хватку Тегерана на своих иракских сторонников, которые становятся все более мятежными по мере того, как Иран добивается соглашения с Вашингтоном о снятии санкций. Проходящие в Вене переговоры между Ираном и США о возвращении к ядерной сделке 2015 года напугали иракские вооруженные группировки, которые опасаются, что Тегеран будет использовать их в качестве предмета торга с американской стороной и даже захочет расформировать часть из них в обмен на ослабление санкций.

На фоне этих опасений шиитские боевики добиваются для себя всё большей независимости от Тегерана и усиливают нападения на американские войска в Ираке вопреки приказам Ирана. По сообщениям издательства Middle East Eye генерал Хайдер аль-Афгани - офицер КСИР, отвечающий за иракских боевиков, на прошлой неделе подал запрос о переводе за пределы Ирака и сделал он это из-за провала своей миссии и отказа лидеров ряда иракских группировок подчиняться его приказам.

"Командиры вооруженных группировок очень злы и считают, что они всего лишь [иранские] марионетки. Сначала [иранцы] просят их атаковать, а потом просят сохранять спокойствие. Они [вооруженные группировки] хотят большей независимости. Этот вопрос был предметом больших разногласий [между иранцами и иракцами] в течение последних нескольких месяцев", - сказал один из видных командиров шиитских боевиков в беседе с MEE. Middle East Eye обратился за комментарием и в КСИР, но ответа так и не получил.

Катаиб Хезболла и Асаиб Ахль аль-Хак, самые мощные шиитские группировки Ирака, похоже, находятся в авангарде мятежников. Генерал Афгани, бывший помощник Сулеймани, стал первым иранским чиновником, который открыто выразил недовольство фракциями и попросил перевести его из Ирака. Считается, что многие другие также испытывают разочарование, но не выражают его так явно, как это сделал Афгани. Он уже уехал из страны в иранский город Мешхед, где проживает его семья, после того как подал свою просьбу генералу Эсмаилу Гаани, преемнику Сулеймани на посту главы элитных "Сил Кудс". Однако окончательное решение о переводе Афгани еще не принято, сообщили агентству MEE иракские командиры.

"Он [Афгани] говорит, что каждый из них [командиров группировок] действует самостоятельно и не слушает его. Он прямо сказал Гаани, что они перестали слушаться его приказов. Иранцы известны своим терпением. Афгани - первый чиновник, который расстроился и покинул Ирак из-за позиции фракций" - сказал агентству MEE командир, близкий к Афгани.

Не последнюю роль в текущих процессах играет и сам Гаани, который будучи преемником Сулеймани, далеко не так хорошо знаком с внутренней политикой Ирака и никогда не имел такого влияния на ополчение, как убитый генерал.

Говоря, о нынешних противоречиях внутри лагеря шиитских боевиков, стоит вспомнить и масштабные демонстрации, прежде всего шиитского населения, которые прошли в конце 2019-го и были направлены против иранского влияния в стране. Эти протесты вынудили занять более скромную позицию наиболее крупные про-иранские группы боевиков. Смерть же Сулеймани в начале 2020-го только усилило разногласие в их рядах, контроль над которыми Иран, судя по всему, постепенно теряет.

Отдельного упоминания стоит и религиозный фактор. Авторы телеграмм-канала «Q.E.D.» в своей публикации на эту тему (https://t.me/q_e_d_around_the_world/548) упомянули о том, что еще при жизни Сулеймани наблюдались разногласия с некоторыми фракциями шиитского ополчения «Хашд аш-Шааби» и объясняется это спецификой иракских шиитов, которые ориентированы не столько на иранских аятолл из Кума, сколько на «Большую четверку Эн-Неджефа». Наиболее яркий из ее представителей – Сейид Али аль-Систани - последователь аятоллы Абу аль-Касима аль-Хои, который не принимал доктрину «вилаят э-факих» в интерпретации аятоллы Хомейни. Тут лишь добавлю, что позиция Сейида Али Систани по поводу «вилаят э-факих» в целом, и по поводу его признания легитимности режима Сейида Али Хаменеи в частности, до сих пор является предметом разногласий в среде его же мукаллидов (тех шиитов, кто делает за ним «таклид», т.е. следует во всех вопросах исламского права). Однако, это вовсе не отменяет вышеназванного факта, что некоторые из них склонны считать, что их муджтахид не одобряет иранский режим.



Подводя итоги можно сказать, что в Ираке не на шутку бушуют шиитские страсти. Причем касается это не только боевиков, но и простого населения, которое тоже все чаще выступает против иранского присутствия. Сможет ли Иран найти подходящую фигуру, которая займёт место убитого генерала Сулеймани и вновь объединит шиитских боевиков под своим началом – большой вопрос. А что будет, если иракские шиитские боевики окончательно выйдут из-под контроля Ирана и будут предоставлены сами себе – вопрос еще больший...