Полиция Нидерландов расследует асадитский шпионаж в стране

Полиция Нидерландов начала расследование в отношении сирийского беженца, который подозревается в шпионаже на сирийский режим.

Этот человек, которого называют лишь Анасом, обвиняется в отправке регулярных отчетов в Дамаск с подробным описанием деятельности беженцев, проживающих в стране. Кроме того, его обвиняют в поездке в Дамаск для встречи с официальными лицами режима Асада.

Обвинения выдвинули и другие сирийские беженцы, которые предупредили, что сами разберутся с подозреваемым в шпионаже, если этого не сделает полиция.

В другом месте Нидерландов пропал сирийский беженец, обвиняемый в совершении военных преступлений на своей родине.

По данным группы по международным преступлениям в Нидерландах, этот человек подозревался в совершении военных преступлений, но официально не фигурировал в качестве подозреваемого, согласно сообщениям голландской газеты Algemeen Dagblad.

Полиция сообщила, что им не известно о его местонахождении.

Хотя компания International Crimes провела расследование в отношении ряда сирийцев в Нидерландах, до сих пор не было возбуждено уголовное дело.

С 2011 года режим президента Башара Асада ведет жестокую кампанию по подавлению восстания, выступающего против его правления. Сирийский режим обвиняется в многочисленных военных преступлениях, включая массовые убийства, применение химического оружия, пытки и казни заключенных.

Конфликт в стране вынудил миллионы людей покинуть свои дома, а сотни тысяч совершили трудный путь в поисках убежища в Европе.

Считается, что режим отправил ряд своих сторонников в европейские страны, чтобы шпионить за беженцами и запугивать их.

Ранее в этом году немецкий суд приговорил одного сирийского беженца к четырем с половиной годам тюремного заключения за военные преступления, совершенные в Сирии, в то время как другой ожидает приговора.