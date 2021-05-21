Индия за Палестину, но про-палестинские акции запрещены

Полиция в северном индийском штате Уттар-Прадеш арестовала мужчину-мусульманина, который в социальных сетях призвал водрузить палестинский флаг на домах и автомобилях в знак солидарности с Газой.

Старший суперинтендант полиции района Азамгарх Судхир Кумар Сингх сказал Al Jazeera, что они арестовали человека по имени Ясир Ахтар после того, как он разместил сообщение на своей странице в Facebook, призывая жителей своей деревни Сараймер вывесить флаг после общей молитвы в пятницу. .

«У него была страница, и он распространил через Facebook сообщение о том, что после пятничной молитвы люди должны поднимать флаги на своих автомобилях и домах», - сказал Сингх, добавив, что «этого человека арестовали и отправили в тюрьму.

«Это густонаселенный район, и здесь проживает множество мусульманских сект. Массовое обращение после молитвы могло привести к насилию. Если бы он хотел поднять флаг, он мог бы это сделать, но призывать других - неправильно. Многие люди были против, поэтому нам пришлось действовать».

Однако многие наблюдатели считают, что дело вовсе не только и даже не столько в соображениях общественного порядка.

Хотя многие люди в Индии выразили свою солидарность с народом Палестины, официальный Дели старался придерживаться «нейтральной» позиции по израильско-палестинскому конфликту во время открытого заседания Совета Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН), который прошел на фоне бомбардировки Газы. в воскресенье.

На сессии Индия, непостоянный член СБ ООН, подтвердила свою «решительную поддержку справедливого дела Палестины и свою непоколебимую приверженность решению на основе сосуществования двух государств».

Т.С. Тирумурти, постоянный представитель Индии в ООН, осудил ракетные обстрелы из Газы, но не упомянул напрямую о непропорциональных бомбардировках этой территории Израилем. «Политика Индии в отношении самого продолжительного конфликта в мире превратилась из однозначно пропалестинской политики в течение первых четырех десятилетий в напряженное равновесие с ее тридцатью годами дружеских связей с Израилем», - говорит журналист Нирупама Субраманиан.

«В последние годы позиция Индии также воспринималась как произраильская».

Правда, «нейтральная» позиция Индии Израилю тоже не понравилась. В своем твите премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который поддерживает хорошие отношения со своим индийским коллегой Нарендрой Моди, поблагодарил 25 стран, которые, по его словам, поддерживают Израиль, но не упомянул Индию. И это несмотря на то, что многие парламентарии и сторонники правой партии Моди Бхаратия Джаната (БДП) открыто демонстрируют свою поддержку Израиля и его военной кампании против палестинцев.

Уттар-Прадеш - самый густонаселенный штат Индии с почти 220 миллионами жителей, почти пятая часть из которых мусульмане, - управляется БДП. По словам местных мусульманских активистов, защита Палестины здесь властями воспринимается как преступление.

Также на прошлой неделе полиция в оккупированном Кашмире арестовала 20 человек за участие в пропалестинской акции протеста в главном городе Сринагаре.

Среди арестованных был художник Мудасир Гюль, который нарисовал граффити с надписью «Мы - Палестина» жирными белыми буквами на воротах проточного русла реки Джелум. Граффити изображало плачущее лицо женщины, на голове которой висел палестинский флаг.

Семнадцать из них были освобождены через три дня с предупреждением, что в будущем подобные акции протеста не будут проводиться.

Активисты говорят, что БДП раскрывает свои «двойные стандарты», арестовывая людей за поддержку оккупированного народа Палестины.