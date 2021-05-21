Палестина: перемирие и предварительные итоги

Итак, перемирие кажется вступило в силу. Вечером 20 мая Израиль и движение ХАМАС при посредничестве Египта договорились о прекращении военного конфликта в секторе Газа, который начался 10 мая. Перемирие, которое стартовало с двух часов ночи 21 мая, сохраняется по состоянию обед этого же дня.

В заявлении офиса премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху говорится, что поздно вечером в четверг его кабинет «единогласно принял рекомендации принять египетскую инициативу о безусловном… прекращении огня».

Затем палестинские группировки ХАМАС и Исламский джихад подтвердили прекращение огня в заявлении, заявив, что оно вступит в силу в 2 часа ночи в пятницу (23:00 по Гринвичу в четверг).

Сообщается, что израильская армия уже начала снимать военные ограничения на передвижение по стране, в том числе на территориях, прилегающих к границе с сектором Газа.

Тысячи людей в секторе Газа и на оккупированной палестинской территории вышли на улицы, чтобы отметить прекращение огня между Израилем и палестинскими вооруженными группировками.

Обе стороны, как и ожидалось, заявили о своем успехе и даже «победе». При этом обе же стороны готовы к немедленному возобновлению боевых действий. После объявления о соглашении офис Нетаньяху предупредил, что длительность соблюдения перемирия зависит от «реальности на местах», а официальный представитель ХАМАС заявил, что «палестинское сопротивление будет соблюдать это соглашение, пока оно будет соблюдаться оккупантами».

В самом секторе Газа прекращение огня отметили праздничными демонстрациями и фейерверками. «Сегодня сопротивление объявляет о победе над нашими врагами», — приводит The Jerusalem Post заявление заместителя лидера ХАМАС в Газе Халила аль-Хайи. ХАМАС также заявил, что Израиль должен оплатить восстановление поврежденной в результате авиаударов инфраструктуры. «Сегодня битва заканчивается, это правда. Но Нетаньяху и весь мир должны знать, что наши руки на спусковом крючке, и мы продолжим наращивать возможности сопротивления», — добавил представитель политического бюро ХАМАС Эззат Эль-Решик.

Пресс-секретарь армии Израиля Хидай Зильберман в свою очередь заявил, что военная операция серьезно подорвала способность ХАМАС разрабатывать и производить оружие. За почти две недели противостояния Израиль, по собственным данным, уничтожил более 100 километров подземных тоннелей, которые боевики используют для военных операций, и нанес 570 авиаударов непосредственно по ракетам боевиков и их пусковым установкам.

В общей сложности в результате израильских авиа- и артиллерийских ударов в Газе погибли 243 человек, в том числе 66 детей, а более чем 70 тысячам палестинцев пришлось покинуть свои дома, напоминает The New York Times. Число жертв продолжает расти, так как многих людей еще продолжают извлекать из под обломков уничтоженных домов.

ХАМАС выпустил по Израилю более 4 тысяч ракет, в результате погибли 12 человек, в том числе двое детей.

Что еще можно сказать по итогам? Ну, во-первых, можно скептически относиться к заявлениям Израиля об успехах и о едва ли не уничтоженном ХАМАС — если бы это было действительно так, они бы вряд ли удержались от наземной операции — но вот об успехе Нетаньяху можно говорить однозначно. Вспомните, что было еще недели две назад, когда про него говорили как про политического трупа, а «делателем королей» представляли фракцию израильских арабов. Что же теперь? Никакого коалиционного оппозиционного правительства с участием арабов не будет в ближайшее время, более того, Нетаньяху умудрился довести ситуацию до межэтнических стычек в самом Израиле, что по словам израильских экспертов потенциально не менее опасно, чем фронт с ХАМАС. При этом Нетаньяху остался в глазах многих израильтян ястрембом, готовым защитить простых людей от «палестинского терроризма».

ХАМАС. Потери ХАМАС тяжело сейчас определить, но морально они безусловно тоже выиграли. В конце концов, в их положении просто выжить и остаться там, где они сейчас, это уже огромный успех. Однако, более того, за эти дни они еще и доказали, что своими массовыми обстрелами способны сломить сопротивление хваленого израильского «Железного купола», и заставить Израиль потерпеть огромные убытки, не говоря уже о том, что оказались способны вселить страх в практически все израильское население. В то же время, как и во все прошлые этапы конфликта, остается актуальным вопрос — а стоит ли все это тех сотен (и тысяч) палестинских жизней и разрушенной Газы? Увы, ответ на этот вопрос не кажется обнадеживающим.

К слову, за конфликтом в Газе практически забыта история с выселением палестинских семей в иерусалимском районе Шейх Джаррах и с обстановкой вокруг Аль-Аксы. Во всяком случае, пока что не ясно, чем все это закончится.

Из хорошего — кажется про-палестинская позиция на Западе и вообще в мире начинает серьезно брать верх над израильской, причем даже в еврейской демократической среде. Нет конечно же про-сионистские отморозки остаются там же где и были, например, в среде российской «либеральной» оппозиции они проявили себя в полной красе. Также США никуда не сдвинулись с привычной им позиции поддержки Израиля в любых его каннибальских действиях.

И тем не менее, все кто следил за СМИ и общественными движениями на Западе в эти дни не мог не заметить, что сдвиг действительно произошел. Многие мусульмане говорят, что мир слеп и глух к страданиям палестинцев, но давайте будем честны — очень многие угнетенные общины не имеют даже малой толики того внимания, что привлекает палестинский вопрос в цивилизованном мире. Почему так произошло — это разговор для отдельной статьи.

Между тем президент США Джо Байден, который в последние дни также активно пытался склонить обе стороны к перемирию, уже пообещал мобилизовать международное сообщество для восстановления сектора Газа после авиаударов. Высокопоставленный чиновник администрации Байдена заявил The New York Times, что оно обойдется международному сообществу во главе с США в миллиарды долларов: авиаудары серьезно повредили инфраструктуру этой и без того слабо развитой территории, включая системы водоснабжения и канализации, электросети, больницы, школы и дороги. При этом Байден отдельно подчеркнул, что восстановление не будет включать какое-либо сотрудничество с ХАМАС и будет организовано так, чтобы «не позволить ХАМАС пополнить свой арсенал».

К восстановлению Газы наверняка подключатся Египет (он уже пообещал выделить 500 000 000 долларов на восстановление Газы), Катар (который давно участвует в поддержании Газы) и вероятно Турция.

Отдельно скажем о Турции. Ее роль многими воспринимается двояко. С одной стороны, президент Эрдоган и прочие турецкие лидеры были одними из самых громких голосов, осуждавших Израиль и пытавшихся мобилизовать мировую общественность (особенно ее мусульманскую часть) на защиту Палестины. С другой стороны, многих возмущает тот факт, что Турция по сути ограничилась разговорами, но при этом не ввела даже настоящих санкций против Израиля («Турецкие авиалинии» как ни в чем не бывало летали в Израиль даже в дни бомбардировок Газы). Мы здесь лишь повторим то, что писали уже много раз. Турция это национальное государство турецкого народа, и от этого надо плясать дальше.

В целом, всем понятно, что эта война не последняя. Не факт, что мы не увидим возобновления насилия уже в ближайшее время. И обе стороны уж точно будут учитывать опыт этих дней, готовясь к следующему обострению.

А пока, напомним, что Палестину в скором времени ждут выборы. Их результаты после этих дней могут оказаться не менее важными, чем война.