Палестина в огне: хроника 20 мая

В четверг израильские самолеты продолжили бомбить сектор Газа, убив по крайней мере одного палестинца и ранив еще нескольких, поскольку премьер-министр Биньямин Нетаньяху отверг призывы к деэскалации. По меньшей мере 230 палестинцев, в том числе 65 детей, были убиты за 11 дней насилия.

Так, в результате налета израильской авиации на семейный дом в Газе погиб палестинский мужчина с ограниченными возможностями, его беременная жена и их трехлетняя дочь.

33-летний Эйяд Салха, его беременная жена того же возраста Амани, и их дочь Нагам собирались пообедать в среду, когда ракета пробила фасад прибрежного здания и разрушила все три комнаты в их квартире в Дейр-эль-Балах, в центре сектора Газа.

Также, по сообщениям местных палестинских агентств, семь мирных жителей, в том числе четверо детей, были ранены в результате ракетного удара по дому, принадлежащему семье Ислим в районе аль-Сабра в центре города Газа.

Торговая улица Сафтави к северу от города была обстреляна несколькими ракетами. Был взорван вход в лагерь беженцев Нусейрат, взорван дом в лагере беженцев Аль-Бурейдж.

Израиль также выпустил десятки артиллерийских снарядов по домам и сельскохозяйственным угодьям в восточных и северных пограничных районах сектора.

Правительственная пресс-служба в Газе сообщила, что материальный ущерб, понесенный сектором Газа во время нынешнего наступления Израиля, составляет более 322 миллионов долларов. По меньшей мере 184 жилых башни, дома и 33 медиацентра были полностью уничтожены, а сумма убытков составила 92 миллиона долларов.

Кроме того, более 1335 единиц жилья были полностью или серьезно повреждены, а около 13000 единиц жилья были частично повреждены.

По словам представителя израильской армии, израильский солдат был «легко ранен» в результате противотанкового огня с севера сектора Газа по пустому военному автобусу. По данным ЦАХАЛ, солдат получил осколочное ранение, стоя возле автобуса.

Джо Байден, президент США, в среду обсудил события в Газе с Нетаньяху, сказав израильскому премьеру, что он ожидает сегодня «значительной деэскалации на пути к прекращению огня».

Но вскоре после телефонного звонка Байдена Нетаньяху сказал, что он «полон решимости» продолжать бомбардировки Газы до тех пор, пока «цель» Израиля не будет достигнута.

Тем временем усилия Совета Безопасности ООН по перемирию между Израилем и ХАМАС в Газе остаются в тупике, а США продолжают накладывать вето на действия по этому вопросу.