Число внутренних беженцев в мире достигло печального рекорда

Весь прошлый год конфликты и стихийные бедствия вынуждали людей становиться беженцами в пределах своей страны, в результате чего число людей, перемещенных внутри страны, достигло рекордного уровня.

Это произошло несмотря на строгие ограничения на передвижения, введенные по всему миру в попытке остановить распространение COVID-19, из-за чего наблюдатели ожидали снижения количества перемещенных лиц в прошлом году.

Но 2020 год также был отмечен интенсивными штормами, постоянными конфликтами и вспышками насилия, в результате которых 40,5 миллиона человек стали перемещенными лицами внутри своих стран, согласно совместному отчету, опубликованному в четверг Центром мониторинга внутреннего перемещения (IDMC) и Норвежским советом по делам беженцев. (NRC).

Это самое большое количество внутренних перемещенных лиц (ВПЛ), зарегистрированное за 10 лет, и в результате общее число людей, живущих в условиях внутреннего перемещения, достигло рекордных 55 миллионов, говорится в отчете.

Число ВПЛ (внутренне перемещенных лиц) в настоящее время более чем вдвое превышает количество людей, бежавших из своей страны за границу - примерно 26 миллионов человек.

Глава NRC Ян Эгеланн назвал выводы отчета «шокирующими».

«Нам не удается защитить наиболее уязвимых людей мира от конфликтов и бедствий», - сказал он в заявлении.

В отчете указано, что три четверти людей, ставших ВПЛ в прошлом году, стали жертвами стихийных бедствий, в частности, связанных с экстремальными погодными условиями.

Яростные циклоны, муссонные дожди и наводнения обрушиваются на сильно уязвимые и густонаселенные районы в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в то время как сезон ураганов в Атлантике «был самым активным за всю историю наблюдений», - отмечено в докладе.

«Продолжительные сезоны дождей на Ближнем Востоке и в Африке к югу от Сахары вынудили миллионы людей покинуть свои дома».

Эксперты говорят, что изменение климата увеличивает интенсивность и частоту таких экстремальных погодных явлений.

Кроме того, около 10 миллионов человек спасались от конфликтов и насилия, говорится в отчете.

«Из почти 10 миллионов человек, недавно перемещенных в результате конфликта в прошлом году, большинство проживало в ДРК [Демократической Республике Конго], Сирии и Эфиопии», - сказал Эгеланн. «Эти люди рисковали своей жизнью, спасаясь бегством, несмотря на изоляцию от COVID и насилие».

В докладе добавлено, что эскалация насилия и расширение вооруженных групп в Эфиопии, Мозамбике и Буркина-Фасо стали причиной некоторых из самых быстрорастущих кризисов перемещения населения в мире в прошлом году.

Затяжные конфликты, подобные конфликтам в Сирии, Афганистане и ДРК, также продолжают большое количество людей бежать внутри своих стран.

В отличие от перемещения в результате стихийных бедствий, которое обычно недолговечно, поскольку люди возвращаются, чтобы восстановить поврежденные или разрушенные дома после урагана, перемещение, вызванное конфликтом, может длиться годами.

В докладе говорится, что все, кроме семи миллионов, из 55 миллионов человек, живших в условиях внутреннего перемещения на конец прошлого года, бежали от войны.

Мы можем также с сожалением констатировать, что значительная часть этих ВПЛ являются мусульманами.

Доклад также предупреждает, что сочетание конфликтов и стихийных бедствий усугубляет проблему: 95 процентов новых перемещений в результате конфликтов в прошлом году происходили в странах, уязвимых к воздействиям изменения климата.

«Изменение климата и чрезмерная эксплуатация природных ресурсов могут усугубить нестабильность и конфликты, что, в свою очередь, может вызвать перемещение населения».