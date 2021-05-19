Россия бесплатно даст Таджикистану вакцину "Спутник V"

Россия на безвозмездной основе даст Таджикистану вакцину от коронавируса «Спутник V». Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает «Интерфакс».

По словам Лаврова, соответствующей договоренности лидеры двух стран достигли во время переговоров в Москве 8 мая. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон находился с визитом в российской столице 8-9 мая. Он был единственным зарубежным лидером, который присутствовал на параде по случаю Дня Победы, так что в глазах Путина такой подарок «заслужил».

Правда, в каком количестве и когда будет направлена вакцина, Лавров не уточнил.

Помимо этого, Лавров сказал, что Москва хочет скорее полностью возобновить авиасообщение с Таджикистаном. «В том числе для возвращения всех таджикистанских студентов, которые учатся в России, а это практически 20 тыс. человек, чтобы они вернулись на учебу в российские вузы», — пояснил российский министр. Об этом сообщает «Фергана».

Лавров находится сейчас в Душанбе, где участвует в заседании Совета министров иностранных дел Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Правительство Таджикистана обсуждало с Москвой поставки «Спутника V» в республику еще минувшей осенью. Однако тогда не сообщалось, будет ли вакцина бесплатной или платной. Кампания по вакцинации от коронавируса стартовала в Таджикистане 23 марта. К началу мая были привиты около 70 тыс. человек. Иммунизация против COVID-19 проводится вакциной AstraZeneca, доставленной в страну в рамках механизма COVAX.