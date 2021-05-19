Еврейские сотрудники Google потребовали от компании поддержать Палестину

Группа еврейских сотрудников Google призвала компанию осудить действия израильских военных на фоне продолжающихся бомбардировок сектора Газа и поддержать палестинцев.

Во внутреннем письме сотрудники попросили генерального директора Сундара Пичаи публично осудить нападения, в том числе к «прямому признанию вреда, нанесенного палестинцам израильскими военными и насилием со стороны банд», сообщает новостной сайт The Verge.

Обращение подала группа Jewish Diaspora in Tech (Еврейская диаспора в техническом секторе) - новая группа, сформированная в прошлом году после отделения от группы сотрудников Google Jewglers, которую обвиняют в подавлении критики в адрес Израиля, сообщает The Verge.

Помимо публичного заявления, в письме содержится призыв к Google «сосредоточить» голоса палестинских сотрудников Google в будущем; предоставить помощь палестинцам, «пострадавшим от военного насилия»; «отвергать любые определения антисемитизма, согласно которым критика Израиля или сионизма является антисемитизмом»; и пересмотр и прекращение «контрактов с учреждениями, поддерживающими нарушения Израилем прав палестинцев, такими как Силы обороны Израиля».

По данным The Verge, по состоянию на вторник под письмом было подписано 250 человек.

Члены Jewish Disapora in Tech рассказали новостному сайту, что они были вдохновлены написать письмо после того, как так называемая группа Jewglers не сделала заявления, осуждающего насилие против палестинцев.