Палестина в огне: хроники 19 мая

Рано утром в среду израильские оккупанты продолжили бомбить сектор Газа, разрушая жилые дома и убив по меньшей мере четырех палестинцев, включая журналиста.

Последние налеты произошли, когда палестинские группы запустили новые ракеты по городам на юге Израиля. Немедленных сообщений о травмах не поступало.

Ранее израильские силы застрелили еще четырех палестинцев и получили ранения во время протестов и исторической всеобщей забастовки на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

По меньшей мере 219 палестинцев, в том числе 63 ребенка, были убиты в Газе с момента последней вспышки насилия 10 мая. Около 1500 палестинцев были ранены.

По данным Правового центра по правам арабских меньшинств в Израиле (ADALAH), по меньшей мере 58 палестинских граждан Израиля были задержаны в течение минувшей ночи. По сообщению информационного агентства Wafa, израильская полиция арестовала 21 протестующего палестинца в различных городах на оккупированном Западном берегу. По сообщениям местных СМИ, трое были арестованы в городе Хеврон, трое - в Наблусе, трое - в Дженине и четверо - в Вифлееме.

В Израиле погибли 12 человек, в том числе двое детей, и не менее 300 израильтян получили ранения. Двое убитых — отец и дочь — были израильскими арабами.

Несмотря на эскалацию насилия - уже десятый день - дипломатические усилия по прекращению огня между Израилем и движением ХАМАС в Газе не увенчались успехом.

Соединенные Штаты продолжают препятствовать тому, чтобы Совет Безопасности ООН выпустил совместное заявление с призывом положить конец боевым действиям, говоря дипломатам, что публичное заявление не поможет снизить напряженность.

Однако Франция заявляет, что работает с соседями Израиля, Египтом и Иорданией, над новой резолюцией о прекращении огня. Китай заявил, что «поддерживает» предложение Франции.

Израиль сообщает, что «оценивает», подходят ли ему условия для прекращения воздушной кампании против палестинцев в секторе Газа, но при необходимости готовится к «дополнительным дням» ударов. Об этом сообщил агентству AFP израильский военный источник.

«Мы смотрим, когда наступит подходящий момент для прекращения огня», - сказал собеседник на условиях анонимности.

Источник добавил, что Израиль оценивает, была ли достигнута его цель по снижению возможностей ХАМАС в Газе и «понимает ли ХАМАС сообщение» о том, что его ракетные обстрелы Израиля не могут повториться.

БАПОР «глубоко обеспокоено» гуманитарным кризисом, разворачивающимся в Газе, и призвало к немедленному открытию блокпостов Эрез и Карам Абу Салем в анклав.

Два контрольно-пропускных пункта позволят перемещаться критически важному гуманитарному персоналу, например врачам и гуманитарным грузам.

Продолжающиеся боевые действия также происходят на фоне кризиса здравоохранения, связанного с COVID, на палестинских территориях. «Пандемия, когда люди скапливаются в поисках убежища, остается серьезной чрезвычайной ситуацией: в Газе и на Западном берегу недавно были самые высокие вспышки COVID-19, хуже, чем в Индии», - говорится в заявлении агентства ООН по делам палестинских беженцев.