18 мая — годовщина депортации крымских татар

Сегодня в различных городах и районах Крыма, а также местах проживания крымскотатарской диаспоры, проходят мероприятия в память о жертвах геноцида крымскотатарского народа.

Как сообщает общественное объединение "Крымская солидарность", в селе Урожайное Симферопольского района крымские татары провели утром молебен (дуа), школьники читали стихи о трагедии депортации, собравшиеся почтили минутой молчания жертв тех событий и возложили цветы к памятнику.

В посёлке городского типа Красногвардейском крымские татары также молились за всех погибших во время депортации, сообщают активисты.

Напомним, что депортация крымских татар началась 18 мая 1944 года в 3 часа утра и продолжалась до начала июня (первая и самая большая волна закончилась 20 мая).

Официальным основанием для депортации крымскотатарского народа стало тайное постановление Государственного комитета обороны № 5859 «О крымских татарах» от 11 мая 1944 года, в котором крымским татарам предъявлялись претензии в якобы массовом предательстве и массовом коллаборационизме во времена оккупации Крыма гитлеровскими войсками.

По официальным данным (так называемые числа Лаврентия Берии) были депортированы 183 144 человека; по татарским источникам - более 400 тысяч, из которых в течение первых полутора лет умерли около 46% депортированных. В карательной операции участвовали 32 тысячи сотрудников НКВД. Людям на сборы давалось от нескольких минут до получаса, с собой разрешалось взять личные вещи, провизию, посуду и бытовой инвентарь. Большинство имущества осталось и было конфисковано государством. Большинство депортированных было направлено на спецпоселение в Узбекистан, часть - в ГУЛАГ, а еще часть - для пополнения спецконтингента для Московского угольного бассейна.

Депортация была одним из средств «детатаризации» Крыма. Другими средствами были уничтожение культурных и исторических памятников, замена исторических названий местностей новыми вроде «Советский», «Первомайск», «Красногвардейск» и др. В Крым заселялись выходцы из России и других республик. За послевоенный период численность населения в Крыму увеличилась почти в 10 раз.

Да смилуется Аллах над всеми жертвами сталинского террора.