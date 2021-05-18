В Египте арестовали врача, который вызвался лечить палестинцев

Египетские власти арестовали врача, который вызвался лечить палестинцев, раненых в результате смертоносных авиаударов Израиля по сектору Газа.

Хоссам аль-Дин Шаабан, хирург-ортопед из больницы Каср аль-Айни в Каире, присоединился к группе врачей, направлявшейся в приграничный город Рафах на севере Синая для лечения раненых в Газе палестинцев.

Однако он был арестован египетской армией на том основании, что он «раскрыл военные секреты», написав в Твиттере о своей поездке.

Шаабан опубликовал серию постов в своем аккаунте в Твиттере, которые больше не доступны, подробно описывая свой путь по северному Синаю, беспокойному району, где египетское государство недавно сражалось с боевиками ИГИЛ*.

Один из постов гласил: «Мы направились утром из города Бир-эль-Абд в сторону Эль-Ариша с силами безопасности, состоящими из двух машин для подавления сигналов, трех бронемашин, джипа и блока обнаружения взрывчатых веществ, и мы преодолели 80 километров за пять совершенно утомительных часов».

Позже в твитах Шаабана упоминалась встреча с помощником министра здравоохранения Египта и распределение различных медицинских бригад по больницам в городах Рафах, Эль-Ариш и Шейх Зувейд на Синае.

Официальные представители египетской медицины сообщили в прошлую субботу, что 10 машин скорой помощи были отправлены к египетской границе для эвакуации раненых из Газы. С прошлой недели в результате израильских ударов по Газе погибло 200 человек, более 1300 получили ранения.

Источники на границе сообщили в воскресенье, что 263 палестинца были доставлены в Египет для лечения.

Однако твиты Шаабана, похоже, противоречили этому.

«Пострадавшие не прошли через переход. Мы все еще ждем подтверждения от министерства здравоохранения. Мне известно, что переход откроется в понедельник, но это может измениться», - говорится в сообщении.

Проправительственные СМИ в Египте подчеркивают усилия правительства по оказанию помощи палестинцам, пострадавшим от нападения Израиля на сектор Газа, используя лозунг «Египет поддерживает Палестину» и подчеркивая призывы президента Абдель Фаттаха ас-Сиси к прекращению насилия.

Однако пропалестинские демонстрации были запрещены, и торговцы в центре Каира сообщили арабоязычной службе New Arab, что полиция конфисковала у них палестинские флаги, чтобы остановить демонстрации.

Омар Морси, молодой демонстрант, поднявший палестинский флаг на каирской площади Тахрир, исчез в прошлую пятницу. Считается, что он был арестован, и его семья не имеет информации о его местонахождении.

Напомним, что в 1979 году Египет стал первой арабской страной, признавшей и подписавшей мирный договор с Израилем.

Тем не менее, в стране существует высокий уровень симпатий населения к делу палестинцев. Приблизительно 1200 врачей зарегистрировались в Синдикате египетских врачей, чтобы добровольно лечить палестинцев.

* - запрещены в РФ