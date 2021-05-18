Убитый израильский солдат признался в изнасиловании палестинки

Израильский солдат, который стал первой жертвой Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) во время последнего раунда насилия против палестинцев, ранее хвастался изнасилованием палестинской женщины в посте в социальных сетях.

21-летний сержант Омер Табиб был убит в результате ракетного удара недалеко от сектора Газа в прошлую среду, что стало первой гибелью израильских военных в недавних столкновениях, вызванных планами Израиля по незаконному выселению палестинцев из их домов в районе Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме.

Когда во время Рамадана израильские силы и крайне правые группы атаковали комплекс Харам аш-Шариф, в котором находится мечеть Аль-Акса, протесты и столкновения вскоре распространились на другие части оккупированных палестинских территорий, включая сектор Газа. В ответ палестинские группы сопротивления, базирующиеся в длинной полосе блокады, начали ракетные удары по Израилю, в результате чего погибли восемь человек, включая мирных жителей. Израиль усилил насилие и нанес удары по различным целям в Газе, в результате чего погибло более 120 человек, четверть погибших составили дети, а более 500 получили ранения.

Израильские власти обвинили ХАМАС в нападении, в результате которого был убит Табиб и тяжело ранен еще один солдат. Третий офицер получил ранения средней степени тяжести. Военное крыло ХАМАС ранее заявило, что оно обстреляло израильский военный джип напротив северной части Газы, и опубликовало видеозапись атаки.

Однако, когда ЦАХАЛ опубликовал эту новость в Твиттере, пользователи социальных сетей решили поискать информацию о Табибе. Тревожное откровение пришло из собственного аккаунта Талиба в Твиттере @OmriBenLulu, в котором он утверждал, что изнасиловал палестинскую женщину, в сообщении, датированном 8 августа 2019 года.

Неясно, действительно ли Табиб изнасиловал палестинскую женщину или просто «пошутил» над этим, по-видимому, в ответ на пост в пропалестинском аккаунте, в котором он и другие солдаты ЦАХАЛа обвинялись в употреблении наркотиков и в том, что они «убийцы детей».

Также неясно, начал ли ЦАХАЛ, где Табиб проходил обязательную военную службу на момент публикации твита, расследование в отношении сообщения Табиба.

В четверг Табиб был похоронен в своем родном городе Эльяким на севере Израиля, который в основном населен евреями йеменского происхождения. Сотни местных жителей и военнослужащих ЦАХАЛ приняли участие в церемонии похорон Табиба, которому оставалось несколько недель до дембеля.