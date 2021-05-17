В Иране началась президентская избирательная кампания

Два иранских политических тяжеловеса, ультраконсерватор Эбрагим Раиси и умеренный консерватор Али Лариджани, в субботу начали, возможно, главную битву президентских выборов в следующем месяце.

В преддверии выборов 18 июня кандидаты регистрируются, чтобы выбрать преемника президента Хасана Рухани, которому конституционно запрещено баллотироваться на третий срок подряд.

Первым, кто бросил вызов в субботу, был Лариджани, давний спикер парламента, а ныне советник верховного лидера аятоллы Али Хаменеи, представивший свое имя в министерстве внутренних дел рано в последний день регистрации.

Затем настала очередь главы судебной системы и бывшего кандидата в президенты Раиси, который был главным соперником Рухани на выборах 2017 года, объявить свою кандидатуру.

Хотя еще несколько других претендентов будут участвовать в гонке, «основное столкновение будет между г-ном Раиси и г-ном Лариджани», - сказал AFP Масуд Бастани, журналист из Тегерана.

«Первый представляет ультраконсервативную фракцию и часть традиционных консерваторов ... а второй - традиционных консерваторов и умеренных, и по доверенности - реформистов», - добавил он.

По данным министерства внутренних дел, с тех пор, как во вторник началась регистрация для участия в выборах, более 300 претендентов подали заявки на участие в выборах.

Среди других, кто зарегистрировался в субботу, были секретарь Совета по целесообразности и бывший командующий Стражей исламской революции генерал Мохсен Резаи, бывший ультраконсервативный иранский переговорщик по ядерным вопросам Саид Джалили и первый вице-президент Рухани Эсхак Джахангири.

Все претенденты будут проверены советом стражей, который опубликует список утвержденных кандидатов к 27 мая, после чего начнется предвыборная кампания.

Тем временем Лариджани нанес первый удар Раиси и нескольким другим кандидатам с военным прошлым на пресс-конференции после регистрации.

«Экономика - это не гарнизон и не плац, которым можно было бы управлять с помощью криков и приказов», - сказал он репортерам.

Он сказал, что включил свое имя в гонку, потому что чувствовал, что другие кандидаты в президенты не способны решить «главную проблему» страны — вопрос экономики, пострадавшей от санкций.

Лариджани является сторонником ядерной сделки 2015 года с мировыми державами, которая предложила Ирану освобождение от санкций в обмен на ограничения его ядерной деятельности.

Раиси в комментариях, нацеленных, по-видимому, на лагерь Рухани и его союзников, таких как Лариджани, сказал, что виновниками «нынешней ситуации в Иране не могут быть те, кто ее изменяет».

Он сказал журналистам, что является «соперником коррупции, неэффективности и аристократии», и призвал к голосованию «даже тех, кто чувствует себя безнадежно».

В своем заявлении Раиси также сказал, что он выступил из-за «общественного спроса» и намерен действовать «независимо, чтобы добиться изменений в исполнительном руководстве страны».