Афганистан: перемирие закончилось, бои возобновились

Боевые действия между талибами* и афганскими правительственными силами возобновились в воскресенье в неспокойной южной провинции Гильменд, положив конец трехдневному прекращению огня, согласованному враждующими сторонами в ознаменование праздника Ураза-байрам.

Насилие резко возросло на фоне планов по выводу всех американских войск из Афганистана к сентябрю, что должно положить конец 20-летней военной операции в Афганистане.

Столкновения между талибами и афганскими силами начались рано утром в воскресенье, когда повстанцы атаковали контрольно-пропускные пункты на окраине Лашкар-Гаха, столицы провинции Гильменд, сказал глава провинциального совета Аттаулла Афган.

Представитель афганской армии на юге подтвердил, что боевые действия возобновились, после того как трехдневное временное перемирие закончилось поздно в субботу.

В офисе губернатора Гильменда заявили, что в утренних боях погиб 21 боец ​​талибов.

Бои продолжались несколько часов и закончились днем, сообщила афганская армия, добавив, что ночью ожидаются новые атаки повстанцев.

«Они (силы кабульской администрации) начали операцию ... не возлагайте вину на нас», - сказал AFP пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.

Вашингтон пообещал положить конец самой продолжительной войне Америки, но пропустил 1 мая крайний срок вывода войск, согласованный с талибами в прошлом году в обмен на гарантии безопасности и обещание начать переговоры с афганским правительством.

Президент Джо Байден перенес дату на 11 сентября - ровно через два десятилетия после террористических атак в США, которые Вашигтон использовал как повод для вторжения в Афганистан.

Десятки тысяч афганцев были убиты, а миллионы с тех пор были вынуждены покинуть свои дома в результате конфликта.

Хрупкое перемирие заканчивается

В воскресенье афганские силы также начали операцию по возвращению района на окраине Кабула, который был захвачен талибами до прекращения огня.

Район Нерх - примерно в 40 километрах от Кабула в соседней провинции Вардак - долгое время использовался как ворота в столицу и опорный пункт повстанцев, откуда они наносили смертоносные удары.

«Сегодня нашим войскам удалось отбить стратегический район», - сказал Рохулла Ахмадзай, представитель министерства обороны.

Правительственные силы продолжают получать воздушную поддержку от американцев даже после вывода иностранных войск, но есть опасения относительно того, как они смогут сдержать повстанцев без помощи Вашингтона.

«Теперь нам будет очень трудно проводить операции», - сказал офицер афганской армии после того, как на этой неделе американские войска полностью покинули аэродром Кандагар, который когда-то был второй по величине базой сил коалиции.

«Наши самолеты не могут летать ночью, поэтому ночные операции будут затруднены».

Трехдневное перемирие, инициированное талибами и быстро согласованное Кабулом, в основном соблюдалось во время праздников Ураза-байрам.

Но спокойствие было нарушено в пятницу взрывом в мечети недалеко от Кабула, в результате которого погибли 12 верующих, включая имама.

Талибан отверг свою причастность к нападению, а ответственность на себя взяла группировка ИГИЛ*.

Перемирие было лишь четвертой согласованной паузой в продолжающемся два десятилетия конфликте.

В сентябре противоборствующие стороны начали беспрецедентные мирные переговоры в Катаре, но в последние месяцы они зашли в тупик.

Некоторые переговорщики из афганского правительства и талибов заявили, что встретились в Дохе в пятницу, чтобы обсудить ускорение переговоров.

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