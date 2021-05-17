Палестина в огне: хроника 17 мая

Израильские военные начали очередную серию воздушных налетов на сектор Газа рано утром в понедельник, через несколько часов после того, как временный премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что нападения на палестинский анклав будут продолжаться.

Взрывы сотрясали город Газа с севера на юг, бомбардировка была более тяжелой, широкой и продолжалась дольше, чем ранние воздушные налеты, в результате которых в воскресенье погибло по меньшей мере 42 палестинца и десятки были ранены. Сообщается, что один палестинец был ранен.

По крайней мере, 198 человек, в том числе 58 детей, были убиты в секторе Газа с момента начала волны насилия неделю назад. Также были ранены более 1300 палестинцев.

Ранее ХАМАС, группировка, управляющая сектором Газа, обстреляла ракетами израильские города Ашкелон и Беэр-Шева. Израиль сообщил о 10 погибших, в том числе о двух детях.

Совет Безопасности ООН собрался в воскресенье, чтобы обсудить насилие, но не смог согласовать даже совместное заявление о беспокойстве. Китай заявил, что это Соединенные Штаты помешали совету выступить «в один голос».

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал папу римского Франциска помочь положить конец израильское резне палестинцев. По его мнению, Израиль должен быть наказан санкциями.

Эрдоган сказал папе, что «палестинцы будут и дальше подвергаться резне, если международное сообщество не накажет Израиль… санкциями», добавив, что послания Папы имеют «большое значение для мобилизации христианского мира и международного сообщества».

Между тем «Репортеры без границ» и Amnesty International обратились в Международный уголовный суд с просьбой расследовать бомбардировку Израилем здания, в котором размещались средства массовой информации, в том числе «Аль-Джазира» и «Ассошиэйтед Пресс», как возможное военное преступление.

«Преднамеренное нападение на средства массовой информации является военным преступлением», - сказал генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар. «Умышленно уничтожая средства массовой информации, Силы обороны Израиля не только наносят неприемлемый материальный ущерб новостным операциям. Они также, в более широком смысле, препятствуют освещению в СМИ конфликта, который напрямую затрагивает гражданское население», - добавил Делуар.

Представитель электростанции в Газе сказал, что во многих районах анклава был нанесен большой ущерб.

«Электроэнергетики не могут добраться до тех мест, где они нужны. Наши бригады изо всех сил стараются помочь нуждающимся и обеспечить электричеством дома и больницы », - сказал он.

Он добавил: «Мы находимся в точке, которую мы не можем отремонтировать, потому что наши склады почти пусты. Мы призываем всех, кто может помочь, позволить электроэнергетической компании получить необходимые инструменты для обслуживания ».

Представитель подчеркнул, что компания страдает от большой нехватки денежных средств, добавив, что у них также не было топлива для завода.

Премьер-министр Палестины Мухаммад Штайех призвал страны мира предложить более конкретные действия, а не слова, против Израиля.

«Честно говоря, совсем недостаточно иметь декларации», - сказал Штайех, выступая из города Рамаллаха на оккупированном Западном берегу.

«ООН должна принять резолюцию, в которой все эти действия описаны как незаконные действия против палестинского народа», - сказал он, призвав к санкциям против Израиля.

Штайех также призвал союзников вызвать послов Израиля, прекратить торговые отношения с ним и прекратить помощь из США и ЕС «до тех пор, пока Израиль не будет уважать права человека».

«Те дети, которые находятся в крови, которые потеряли свои жизни, даже не начав их ... это преступления, которые подлежат наказанию по международному праву», - сказал он.

«Лицензия на убийство была продлена для Израиля, и это должно быть немедленно прекращено», - добавил Штайех.