Противники Путина и защитники Нетаньяху как тяжелая форма шизофрении

Большой ошибкой в обсуждении нынешней палестино-сионистской войны со стороны мусульман является уход в дискуссии на абстрактные темы, навязываемые оппонентами.

У кого есть право на эту землю, кто на ней более коренной, а кто самозванец, кто олицетворяет собой добро, а кто зло - понятно, что каждый в этих дискуссиях останется при своем.

Однако сегодня мы имеем дело с конкретной войной, начавшейся в мае 2021 года. И начавшейся не из-за споров по всем этим вопросам, потому что они насчитывают уже десятилетия в то время, как войны там уже не было несколько лет. И началась она в конкретное время и при конкретных обстроятельствах - после выборов, которые прошли в марте этого года, и практически за несколько дней до формирования израильской оппозицией при поддержке арабской партии РААМ нового коалиционного правительства, которое должно было придти на смену опостылевшему правлению Беньямина Нетаньяху.

И тут происходит череда событий, которые переворачивают все верх дном: изъятие арабских домов в Шейх Джарахе и передача их еврейским поселенцам, то есть, электорату Нетаньяху; марш сторонников Нетаньяху в Иерусалиме к Аль-Аксе, вызвавший протесты палестинцев, их разгон полицией, включая штурм Аль-Аксы и ее загорание; требование ХАМАС вывести израильские силы оттуда и начало обстрелов Израиля после его отклонения и обстрелов Палестины в ответ; арабо-еврейские столкновения в Израиле. Как следствие, оппозиционная коалиция рассыпается, потому что еврейские партии теперь не могут договориться с арабской и наоборот, а у власти опять остается тот, у кого, казалось бы, уже не оставалось никаких шансов.

Поразительно то, что даже в такой очевидной ситуации многие "защитники Израиля", по совместительству являющиеся как бы противниками Путина, не видят прямых аналогий между его действиями и действиями его хорошего друга Нетаньяху. Те же самые люди, которые рассуждают о взрывах домов в Москве, позволивших одному придти к власти, не видят, что такой же сценарий сегодня реализуется и в Израиле.

Конечно, можно пошутить про "это другое", режим которого включается каждый раз, когда речь заходит о своем. Мы уже привыкли к тому, что является своим, кровным для русскоязычной либеральной общественности, но, господа израильские патриоты, зачем же вы желаете своей горячо, хотя и на расстоянии любимой родине сценарий "рязанского сахара" и пожизненного "национального лидера"? Понятно, когда вы наступали на эти грабли в России - ее не жалко, но хотя бы свое, родное, уже наученными горьким опытом можно пожалеть?

Здравомыслящие израильтяне сегодня разъярены тем, что коррумпированный подонок, растерявший своих же союзников и уже не имевший шансов остаться у власти, сумеет это сделать, разыграв кровавый трагифарс. Они уверены, что это им делается в сговоре с ФАТХ и ХАМАС, которые для себя решают ту же задачу, но среди арабов - сохранения существующего положения дел и в том числе нейтрализации новых арабских сил, которые могли бы перехватить у них инициативу.

Однако хотя аналогии в мотивах существующего политического руководства двух народов действительно могут усматриваться, само их положение является принципиально разным. В отличие от еврейского народа палестинский народ сегодня лишен права на свое государство, которое признано за ним международным сообществом; права на свою столицу в виде Восточного Иерусалима, тоже признанного за ним, но подвергнутого отрицанию кампанией признания Иерусалима как столицы только Израиля; права на те земли, на которых он живет сейчас, отнимаемые у него раз за разом вопреки международному осуждению создания еврейских поселений (уже не говоря о тех территориях, которых он лишился изначально при создании Израиля и после семилетней войны); права на свободное передвижение между своими территориями, превращенными оккупацией в блокированные анклавы; права на доступ к водным и энергетическим ресурсам, изъятым у него и удерживаемым той же оккупацией.

В такой ситуации любой народ будет сопротивляться как минимум новым посягательствам на его еще сохраняющиеся земли и его достоинство. Вопрос заключается в том, зачем вы это поддерживаете, зачем оправдываете эти посягательства? Ведь подавляющему большинству израильтян не нужны эти новые земли, изымаемые у арабов - этим занимаются фанатики, аналоги которых в лице сторонников ДНР/ЛНР вы высмеиваете в России. Нормальные израильтяне хотели убрать от власти жулика и вора, как вы это провозглашаете в России и обеспечить мирным путем сменяемость власти, и израильские арабы их в этом были готовы поддержать, а палестинцы не мешали этого делать, пока их не стали гнобить и провоцировать. И именно, чтобы все это сорвать "собиратель еврейских земель", "защитник скреп" и "еврейского мира", то есть, точной копии всего того, что вы высмеиваете в России, разыграл кровавый сценарий.

Как вы умудряетесь это поддерживать? Как можно быть такими необучаемыми и позволять себе настолько явные двойные стандарты? Ведь это говорит даже не о моральной, а об умственной неполноценности тех, кто пытается одновременно освободить Россию от Путина и оправдает грязные делишки и кровавые провокации его копии в Израиле.