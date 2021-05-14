Франция запрещает про-палестинские акции

Министр внутренних дел Франции попросил полицию запретить пропалестинскую акцию протеста в Париже в эти выходные против израильских воздушных налетов на Газу и репрессий в оккупированном Восточном Иерусалиме и на Западном берегу.

«Я попросил начальника полиции Парижа запретить протесты в субботу, связанные с недавней напряженностью на Ближнем Востоке», - написал в четверг в Twitter министр внутренних дел Франции Джеральд Дарманин.

«В 2014 году были отмечены серьезные нарушения общественного порядка», - сказал он, имея в виду протесты против израильского наступления в Газе в том году.

«Префектам даны инструкции быть особенно бдительными и твердыми», - добавил он.

Активисты созвали акцию протеста в районе Барбес на севере Парижа, чтобы продемонстрировать протест против усиливающихся воздушных бомбардировок Израилем сектора Газа.

В циркуляре, рассмотренном информационным агентством AFP, Дарманин также призвал начальников местной полиции обеспечить «защиту мест отправления религиозных обрядов, школ, культурных центров и предприятий еврейской общины».

В июле 2014 г. во Франции прошли несколько демонстраций, призванных осудить наступление Израиля на сектор Газа.

19 июля 2014 года несколько тысяч протестующих нарушили запрет демонстрации в Барбсе, и митинг быстро перерос в насилие, продолжавшееся в течение нескольких часов.

Заявление Дарманина подверглось критике со стороны активистов и политиков, заявивших, что нет причин отменять акции протеста.

«Демонстрация - это право, гарантом которого вы должны быть», - заявила член французского парламента Эльза Фосийон в своем твиттере Дарманину.

«И в данном случае, учитывая молчание нашей страны о причинах атак, это даже кажется мне долгом!»

Сихам Ассбаге, журналистка из Парижа, сказала, что решение Дарманина запретить пропалестинские протесты было вызвано двумя причинами, в том числе тем, что «существует французская колониальная солидарность с израильскими оккупационными силами».

«Вы не поддерживаете антиколониальные политические мобилизации», - добавила она.

Глава Комитета по вопросам справедливости и свобод Ясир Луати сказал Al Jazeera из Парижа, что «мы пойдем маршем, нравится это Макрону и Дарманину или нет».

В среду французские власти арестовали президента пропалестинской группы солидарности «Ассоциация французско-палестинской солидарности» (AFPS), которая планировала организовать мирный митинг в Париже.

Бертран Хайльбронн был арестован после встречи в Министерстве Европы и иностранных дел. Согласно заявлению AFPS, его сопровождали члены парламента и представители профсоюзов.

Группа солидарности призвала к демонстрации в среду в поддержку палестинцев.

В четверг AFPS объявило, что Хайльбронн освобожден.