Взрыв у мечети в Кабуле: есть жертвы

По данным полиции, по меньшей мере 12 человек были убиты и еще больше ранены в результате взрыва мечети на окраине столицы Афганистана Кабула.

Взрыв во время пятничной молитвы в районе Шакар-Дара произошел на второй день трехдневного прекращения огня, согласованного между афганским правительством и талибами* по случаю праздника Ид аль-Фитр. Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Представитель полиции Кабула Фердоус Фарамарз заявил, что в мечеть заранее заложили взрывчатку, добавив, что власти начали расследование.

Изображение, распространенное в социальных сетях, показывает три тела, лежащих на полу мечети, где, казалось, были незначительные повреждения.

Взрыв произошел через день после того, как по меньшей мере 11 человек были убиты в четырех отдельных инцидентах по всему Афганистану, которые нарушили относительное спокойствие перемирия, согласованного между правительством и талибами.

Хотя сообщений о прямых столкновениях между двумя враждующими сторонами, соблюдающими временное прекращение огня, не поступало, придорожные бомбы продолжают приводить к жертвам среди гражданского населения.

* - запрещены в РФ