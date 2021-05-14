Палестина в огне: хроники 14 мая

В пятницу Израиль продолжил бомбить сектор Газа воздушными налетами и артиллерийскими снарядами, усиливая развертывание войск и танков вблизи осажденного палестинского анклава.

По меньшей мере 119 палестинцев, в том числе 31 ребенок, были убиты и более 830 ранены с момента начала боевых действий в понедельник. Сотни палестинских семей укрылись в школах ООН в северной части сектора Газа, чтобы избежать израильского артиллерийского огня, при этом местные жители сообщают, что сектор пережил «самую жестокую» ночь.

Несмотря на международные призывы к немедленному прекращению всех боевых действий, в том числе со стороны главы Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриша, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пообещал, что наступление будет продолжено «по мере необходимости для восстановления спокойствия в государстве Израиль».

По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в результате израильских воздушных налетов было разрушено или серьезно повреждено более 200 жилых единиц в секторе Газа, а 24 школам был нанесен ущерб.

Агентство заявило, что эта эскалация повлияла на доступ к воде, санитарии, здравоохранению и меры реагирования на COVID-19.

Оно отметило, что опреснительная установка для морской воды в Северной Газе все еще не работает, что отрицательно сказывается на доступе примерно 250 000 человек к чистой питьевой воде. По данным УКГВ, еще 230 000 человек из города Газа и Хан-Юниса имеют ограниченный доступ к водопроводной воде из-за учащающихся отключений электроэнергии и повреждений сетей.

В то же время израильская армия опровергла сообщения о том, что начала сухопутную операцию в Газе. Сразу после полуночи армия направила средствам массовой информации сообщение о том, что войска находятся в секторе Газа. Оно гласило: «Израильские самолеты и наземные войска совершают атаку в секторе Газа», и это было подтверждено агентству AFP официальным представителем армии. Утром в пятницу израильтяне сообщили, что эта неразбериха возникла из-за «проблем с внутренней коммуникацией».

ХАМАС выпустил еще один залп ракет по Израилю, поразив город Ашкелон рано утром в пятницу.

По меньшей мере шесть израильтян и один гражданин Индии также были убиты.

Между тем назревает насилие между израильскими поселенцами и палестинскими гражданами на Западном берегу, а также в самом Израиле. В рамках другой потенциальной эскалации конфликта с южного Ливана в сторону Израиля было выпущено по меньшей мере три ракеты. Армия Израиля заявила, что ракеты упали в море.

Источники в ливанских вооруженных силах и спецслужбах сообщили, что ракеты были запущены недалеко от лагеря палестинских беженцев Рашидие.

Источник, близкий к движению "Хезболла", сказал, что ливанская шиитская группировка не имеет никакого отношения к этому инциденту.

Как сообщил агентству DPA источник в египетской службе безопасности, египетская делегация, которая встретилась с израильскими официальными лицами для посредничества в переговорах о прекращении огня, не достигла каких-либо положительных результатов.

Источник добавляет, что Израиль отказался от любых посреднических инициатив по достижению перемирия, даже временного, с силами в секторе Газа.