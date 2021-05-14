Мнение: Иерусалим и мусульманские лидеры - в чем решение проблемы?

В редакцию "Голоса Ислама" пришло письмо со статьей журналистки, которую отказалось публиковать СМИ, с которым она сотрудничает. Хотим отметить, что мы не согласны с ее выводом, однако, в качестве солидарности с сестрой-мусульманкой решили дать ей возможность изложить свою точку зрения на "Голосе Ислама".

Редакция

Иерусалим и мусульманские лидеры: в чем решение проблемы?

Текущая эскалация палестино-израильского конфликта случилась после того, как власти решили выселить несколько арабских семей в квартале Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Местные жители воспротивились этому, акции протеста переросли в стычки с полицией, а через несколько дней вместо камней и резиновых пуль стороны стали выпускать друг по другу ракеты. Международные игроки отреагировали на происходящее по-разному. Что должны делать мусульманские лидеры

Попавшие под угрозу выселения семьи живут в этом районе с 1956 года. Их поселило там правительство Иордании в сотрудничестве с ООН, не вручив им при этом документы на право собственности. Последний пункт и стал ключевым в решении суда, вылившемся в беспорядки.

Хотя раненые имеются с обеих сторон, у палестинцев эта цифра в разы больше. Только по официальной информации полиции Израиля и организации «Красный полумесяц», шесть израильских полицейских и 53 палестинца пострадали во время столкновений у мечети Аль-Акса на Храмовой горе 7 мая, в последнюю пятницу священного для мусульман месяца поста Рамадан. Арабы кидали в силовиков камни и бутылки с зажигательной смесью, те же стреляли в них резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты.

В последующие дни столкновения продолжились, и ежедневное количество раненых уже исчисляется сотнями, растет число убитых.

Кадыров «не пожалеет жизни» ради Аль-Аксы?

«Важно, чтобы все понимали: сами мусульмане не будут постоянно терпеливо ждать, пока эти бесконечные, циничные нападки на мечеть и репрессии верующих прекратятся. Учтите, что Аль-Акса – одна из трех важнейших святынь для всех последователей Ислама. Можно обыгрывать мои слова как угодно, но мы, мусульмане, никому не позволим шутить с нашей святыней. Если понадобится, не пожалеем жизни, чтобы уберечь Аль-Аксу», - предостерег Кадыров в своем телеграм-канале призвав власти Израиля извиниться.

Москва заявила о незаконности изъятия Израилем земли и создания им поселений «на оккупируемых палестинских территориях». Прекратить снос зданий, где проживают арабские семьи, призвал и спецпосланник ООН по ближневосточному урегулированию Тор Веннесланд.

США осудили ракетные обстрелы по Израилю, в то же время подтвердив приверженность Вашингтона необходимости создать два государсва в качестве решения затяжного ближневосточного конфликта.

Реакция России в этой связи не достаточно четкая, указывает руководитель аналитического центра «Акценты», кандидат политических наук Антон Чаблин: «Думаю, реальным выходом из ситуации (хотя и неблизким) было создание двух полноценных государств - израильского и палестинского. Администрация [президента США] Байдена дала сигнал, что придерживается этой позиции. Со стороны российского МИДа также хотелось бы услышать максимальную конкретику по этому вопросу, а не общие фразы про "проявление сдержанности"».

Причины происходящего сейчас в Восточном Иерусалиме наш собеседник видит в политических отголосках карабахской войны 2020 года, когда в результате вооруженных действий территории вокруг самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики были возвращены Азербайджану спустя почти три десятка лет.

«События в Карабахе продемонстрировали, что многолетние попытки урегулировать территориальные споры, к сожалению, оказываются менее эффективны, нежели применение военной силы. Неслучайно вслед за событиями в Карабахе подобный прием попытались применить в "Адском треугольнике" - на границе Кыргызстана и Таджикистана. Двухдневный военный конфликт, очевидно, развязанный не просто так, заставил обе страны наконец сесть за стол переговоров по поводу делимитации границы».

Турция, Саудовская Аравия, Иран, ОАЭ

Ответы значимых на мировой арене мусульманских акторов на обстановку в Восточном Иерусалиме и Секторе Газа разнятся от выражения беспокойства до призыва воевать с Израилем.

Самый влиятельный мусульманин мира в 2021 году по версии рейтинга «The Muslim 500», - президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 мая заявил о намерении «мобилизовать весь мир, особенно исламский, чтобы остановить израилький террор и оккупацию». По его словам, нападения Израиля в Иерусалиме «ранили совесть не только мусульман, но и всего человечества».

Cаудовская Аравия, чей король в этом списке – второй по влиятельности, заявила о поддержке палестинского народа. 8 мая МИД страны выразил неприятие любых шагов, направленных на изгнание палестинцев из их домов вопреки нормам международного права.

А по мнению третьего по влиятельности мусульманина, духовного лидера Ирана Аятоллы Али Хаменеи, нужно сражаться против Израиля. Выступая на телевидении 7 мая, он заявил, что в этом состоит «общественная обязанность» мусульманина: воевать против этого «деспотического режима».

Проблема Турции и Ирана – в том, что они не выражают позицию мусульманского сообщества в целом. Следовательно, никто из них не в состоянии предложить действенный план для урегулирования конфликта, отмечает дагестанский политолог, главный редактор РИА «Дербент» Милрад Фатуллаев.

«Иран рассматривает и саму Палестину, и проиранские соответствующие организации – такие, как ХАМАС или же те силы, которые есть на территории Сирии, - для решения прежде всего своих задач, потому что у Ирана у самого очень сложная ситуация. Он использует эти инструменты, прежде всего чтобы решить свои внутриполитические задачи. Я не думаю, что у них на первом плане стоит решение палестинского вопроса. У Турции то же самое: Эрдоган преследует свои цели: мы видим это в Ливии, в Сирии, в его довольно резких заявлениях в отношении Израиля. Это говорит о том, что у него большое международное видение, и Палестина является только его частью, рассматривается как инструмент в спекулятивных целях», - поясняет политолог в беседе с автором.

В качестве шагов для решения эскалации политолог Милрад Фатуллаев предлагает мусульманским лидерам обращаться к международным структурам, как ООН, и крупным государствам: именно их участие поможет урегулировать вопрос. «А иначе будет нагнетание конфликта, и Израиль просто принудит к миру на своих условиях», - прогнозирует эксперт.

«Арабские, мусульманские лидеры, к сожалению, ничего толкового, серьезного не делали для Палестины, - рассуждает сирийский оппозиционный активист и политолог Махмуд аль-Хамза. - Они только говорят, а не действуют. На словах они проявляют сочувствие палестинскому народу, а сами втайне развивают отношения с Израилем: не наказывают его, не бойкотируют его продукцию, ведут с ним торговлю. И вместо того, чтобы оказывать давление на Израиль для признания прав палестинского народа на независимое государство, некоторые арабские страны устанавливают с Израилем дипломатические отношения, дружат с ним, таким образом поощряя его политику».

Дипломатические отношения с Израилем восстановили в 2020 году Объединенные Арабские Эмираты. В ответ на майскую напряженность МИД страны осудило выселение арабских семей в Шейх Джаррахе, призвав израильские власти «защитить право мирных палестинцев практиковать свою религию и предотвратить покушение на святость Аль-Аксы».

Нурмагомедов и Аббясов

Среди российских мусульман в рейтинге влиятельности упомянуты трое: глава Чечни Рамзан Кадыров, председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин и ушедший из спорта экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

Последний, как и Кадыров, отреагировал на происходящее только 10 мая, разместив на своей инстаграм-странице видеокадры столкновений в Аль-Аксе, которые прокомментировал цитатой из Корана. А 11 мая спортсмен опубликовал изображение палестинского флага с надписью: «Чтобы заступиться за Газу, не обязательно быть мусульманином: достаточно быть человеком».

Вместо Гайнутдина о проблеме подробно высказался его заместитель Рушан Аббясов, выступая 7 мая с речью в Шатре Рамадана в Москве. Он констатировал, что «иудаизация Иерусалима» и поселенческая политика Израиля вызывает «резкое осуждение у всего международного сообщества», а в глазах мусульман России происходящее является «черной несправедливостью». Однако, в отличие от риторики Кадырова и Хаменени, зампредседатель Гайнутдина видит способ поддержки палестинских единоверцев в «молитвах и благих действиях».

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Так совпало, что массированный ракетный обстрел палестинцы начали менее чем через сутки после предупреждения Кадырова в адрес Израиля о «печальных последствиях» – когда истек двухчасовой ультиматум, объявленный «Бригадами Аль-Кассам» (военное крыло террористической организации ХАМАС, которая контролирует Сектор Газа) для вывода солдат из районов Аль-Аксы и Шейх Джаррах. Израильская армия ответила тем же.

Сообщается о погибших мирных жителях с обеих сторон. На утро 12 мая это как минимум 40 человек: 35 палестинцев, по информации Минздрава Газы, и пятеро израильтян, согласно официальным данным Израиля. Раненых – сотни.

Лейла Мамедова