Казанского стрелка арестовали на два месяца

Ильназа Галявиева, который устроил стрельбу в казанской гимназии №175 вчера вечером доставили в Советский районный суд Казани. Через два часа судья решил арестовать его на два месяца.

17:00 Следствие хочет потребовать заключения под стражу. Прокуратура поддерживает решение. В судебном процессе принимает участие заместитель прокурора РТ Алексей Заика.

В зал пустили представителей СМИ, через 40 минут после этого в помещение завели стрелка. Его представлял адвокат по назначению Александр Гиляжев.

Галявиева в сопровождении сотрудников посадили в "аквариум". Журналисты пытались задавать ему вопросы, он на них не реагирует.

Ранее была информация, что у стрелка заболевание мозга, но Галявиев отрицал наличие у него каких-либо тяжких заболеваний. Он сказал, что учится в ТИСБИ. Отметим, что, по информации самого учебного заведения, его отчислили за неуспеваемость еще в конце апреля.

Следователь на заседании сказал, что Галявиев сделал в школе не менее 17 выстрелов, а на первом этаже установил взрывное устройство. "Ему предъявлено обвинение по пункту а, части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц общеопасным способом"), — отметил он, потребовав ареста на два месяца — по 11 июля включительно.

Прокурор также ходатайствовал о мере пресечения в виде содержания под стражей. По этой статье ему грозит наказание до пожизненного заключения.

Ильназ Галявиев не возражал против меры пресечения, как и его адвокат.

В итоге судья решил арестовать Ильназа Галявиева на два месяца.

Отмечается также, что текущее состояние Галявиева характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним, заявили в СК.

Напомним, что стрельба в школе N 175 в Казани произошла позавчера. Погибли девять человек, пострадали 23 человека. Из 23 человек, находящихся сейчас в лечебных учреждениях, 20 детей и трое взрослых. Семь пострадавших перевезли в Москву.