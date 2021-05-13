В Афганистане началось трехдневное перемирие

Трехдневное прекращение огня, согласованное между воюющими Талибаном* и афганским правительством, вступило в силу в связи с началом празднования Ид аль-Фитр после нескольких недель ожесточенных боев по всей стране.

Временная сделка, которая начинается в четверг, была предложена талибами и согласована президентом Ашрафом Гани.

Насилие в Афганистане усилилось после того, как США не вывели свои войска к 1 мая - крайнему сроку для вывода всех своих войск.

Это будет только четвертая пауза в боевых действиях за почти 20 лет конфликта, и ожидается, что она даст передышку афганским семьям, празднующим Ид.

Наблюдатели в Афганистане пишут, что афганцы, которые долгое время страдали от продолжающегося насилия, вздохнули с облегчением.

«Приятно видеть, что семьи с детьми, гуляющие по Кабулу этим утром, могут немного расслабиться в результате прекращения огня», - пишет журналист Al Jazeera.

Талибан и афганское правительство начали мирные переговоры в сентябре прошлого года, но прогресс застопорился, несмотря на международные усилия по их ускорению.

Перемирия в прошлом в основном соблюдались, что, как многие считают, является еще и попыткой руководства талибов доказать, что оно твердо контролирует бесчисленные фракции по всей стране, составляющие движение.

США и НАТО пообещали вывести свои войска к 11 сентября. Хотя талибы уклоняются от столкновения с американскими войсками, они активизировали нападения на афганские правительственные силы.

За последние недели насилие потрясло несколько провинций. Во вторник талибы захватили район Нерх, расположенный в провинции Вардак, примерно в 40 км от столицы Афганистана Кабула.

В субботу в результате серии взрывов бомб возле школы в Кабуле погибли десятки людей, в основном ученики.

Между тем хэштег «AfghansWantPermanentCeasefire» («Афганцы хотят постоянного прекращения огня») вышел в афганский топ в Facebook и Twitter в преддверии праздника.

Представитель талибов Забихулла Муджахид сказал агентству новостей Reuters, что эта тенденция в социальных сетях носит «эмоциональный характер» и что группа «уважает» эти эмоции.

«Но прекращение огня - это нечто большее, чем эмоции, оно связано с более широкой проблемой нашей страны», - сказал он, добавив, что постоянного прекращения огня не будет, пока не будет достигнута цель группы по восстановлению исламского правительства.

* - запрещены в РФ