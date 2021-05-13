Палестина в огне: хроники 13 мая

Израильская авиация атаковала высотные здания и другие цели в секторе Газа, когда палестинцы в осажденном анклаве проснулись в четверг, чтобы отметить религиозный праздник Ид аль-Фитр под непрекращающимися бомбардировками с воздуха.

Министерство здравоохранения Газы сообщает, что с тех пор, как израильские атаки начались поздно вечером в понедельник, по меньшей мере 83 человека, в том числе 17 детей, были убиты. Более 480 человек получили ранения.

В Израиле в результате ракетных обстрелов ХАМАС погибло шесть человек, в том числе солдат, три женщины и двое детей. Десятки израильтян также получили ранения.

Израиль нанес удары по густонаселенным многоквартирным домам и многоэтажным домам в Газе, в то время как ракеты ХАМАСа смогли поразить израильские города, несмотря на израильскую систему обороны «Железный купол».

Al Jazeera сообщила в среду, что сирены и взрывы были слышны в Тель-Авиве и других городах Израиля, когда обрушился дождь из ракет ХАМАС, а жители в панике устремились в поисках убежища.

В Газе израильские авиаудары разрушили высокое жилое здание и башню Аш-Шарук, где располагались офисы нескольких СМИ.

«Нападение на такое здание, в котором находятся офисы СМИ, является четким сигналом израильской оккупации о том, что они не хотят, чтобы какие-либо СМИ рассказывали правду о том, что происходит в секторе Газа: безумные воздушные налеты, которые происходят в каждый момент; убийства и нападения на мирных жителей жилых домов и квартир; Сотни палестинцев были ранены всего за два дня эскалации», - говорит Юмна аль-Сайед, журналист, работающий из Газы.

Агентство AFP процитировало израильских военных, которые заявили, что около 1500 ракет были выпущены палестинскими группировками по Израилю с понедельника, когда ХАМАС поставил Израилю ультиматум о прекращении нападений на палестинских верующих в мечети Аль-Акса и запустил ракеты после истечения срока его действия.

С понедельника Израиль совершил более 350 воздушных налетов на сектор Газа, сообщает Al Jazeera.

Среди убитых в результате ударов были высокопоставленные командиры ХАМАС, в том числе Бассем Исса, военный руководитель движения в Газе.

Глава политического бюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что конфронтация с Израилем «бессрочная», а премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригрозил эскалацией конфликта.

Al Jazeera заявила, что Израиль рассматривает возможность наземного вторжения в Газу впервые после войны 2014 года между Израилем и ХАМАС.

Эскалация конфликта была вызвана планами Израиля насильственно изгнать жителей района Шейх Джаррах и нападениями на прихожан в мечети Аль-Акса в Иерусалиме, в результате чего в месяц мусульманского поста Рамадан были ранены сотни палестинцев.