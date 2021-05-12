Палестина в огне: хроники 12 мая

Мы продолжаем следить за эскалацией событий на землях Палестины.

Ночь на среду в Газе была отмечена массивными израильскими бомбардировками.

По словам местных источников, израильские самолеты бомбили объекты, принадлежащие палестинским вооруженным группам, а также здания службы безопасности и полиции.

По данным министерства внутренних дел Газы, возглавляемого ХАМАС, в результате израильских воздушных налетов на сектор Газа были разрушены все полицейские здания на прибрежной территории.

В районе Тель-эль-Хава города Газа мужчина, его беременная жена и их пятилетний сын погибли в результате удара по их дому.

Министерство здравоохранения Газы сообщило, что общее число погибших с начала последней атаки составило 43 человека, в том числе 13 детей. Еще почти 300 человек получили ранения.

Также за последнее время были убиты пять израильтян. Израильская армия сообщила, что из Газы было выпущено около 1500 ракет по различным местам в Израиле, и они добавили подкрепление вблизи восточных земель анклава.

Между тем десятки палестинских граждан Израиля были арестованы после участия в акциях протеста в понедельник вечером против насилия со стороны Израиля в мечети Аль-Акса и районе Шейх Джаррах.

Тысячи людей приняли участие в протестах по всему Израилю, демонстрации были замечены в Яффо, Шакиб аль-Саламе, Назарете и Кафр-Канне.

Более 100 человек были арестованы израильской полицией, применившей против протестующих резиновые пули, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, сообщает Arab48.

В Негеве был задержан 31 человек, из которых 10 «пришли с целью нанести вред полицейскому участку».

Пятеро были арестованы в Тель-ас-Саби, как утверждается, «за нападение на полицейский участок в деревне».

В других районах также были задержаны палестинцы, которые якобы «бросали камни» в полицию.

В районах, пострадавших от протестов, были перекрыты улицы.

Arab48 также сообщил, что магистратский суд Назарета освободил шестерых детей во вторник, в то время как начался судебный процесс над задержанными.

На севере Западного берега израильтяне застрелили палестинского подростка, это уже второй такой инцидент за последнее время. Министерство здравоохранения Палестины заявило, что 16-летний Рашид Абу Аррех был убит в Тубасе, к северу от Наблуса, в среду. Израильская армия не дала никаких комментариев.

Палестинское информационное агентство WAFA процитировало свидетелей, которые заявили, что израильские «солдаты совершили набег на Тубас сегодня рано утром и вступили в столкновение с местными жителями, ... в результате чего был застрелен и убит Абу Аррех». Медики заявили, что Абу Аррех получил два выстрела в шею и грудь и немедленно скончался, сообщает WAFA.