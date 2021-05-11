Оттепель в Заливе: эмир Катара прилетел в Саудовскую Аравию

Эмир Катара шейх Тамим бин Хамад Аль Тани посетил Саудовскую Аравию впервые после подписания декларации с королевством и другими странами Персидского залива, призванной установить мир между враждующими соседями.

В понедельник шейха Тамима встречал в аэропорту Джидды принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман (широко известный как МБС).

Затем два лидера провели переговоры во дворце аль-Салам, где обсудили двусторонние отношения и «средства их улучшения в различных областях», а также региональные и международные события, сообщают государственные СМИ Катара.

Напомним, что Саудовская Аравия, наряду с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Египтом, разорвала дипломатические и торговые отношения с Катаром в июне 2017 года из-за утверждений, что страна была слишком близка к Ирану и поддерживала экстремистов. Сам Катар всегда категорически отрицал эти обвинения.

Но в начале 2021 года страны блокадной коалиции согласились восстановить отношения с Катаром после всплеска дипломатической активности администрации бывшего президента США Дональда Трампа.

В последний раз шейх Тамим приезжал в королевство в январе на саммит, организованный МБС в пустынном городе Аль-Ула, который завершился объявлением о прекращении раскола.

Катар, который в следующем году будет принимать чемпионат мира по футболу ФИФА, вышел из конфликта практически невредимым.

Он отклонил требования квартета, в том числе закрыть новостную сеть Al Jazeera и изгнать небольшую группу турецких войск со своей территории.

Кампания мало что дала, кроме того, что вынудила Катар изменить свою политику и подтолкнула богатую газом страну к более тесному союзу с Турцией и Ираном, при этом продолжая укреплять свои отношения с Соединенными Штатами.

Между тем, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу также посетил Саудовскую Аравию с двухдневным визитом, поскольку Анкара стремится наладить отношения с Эр-Риядом, которые достигли рекордно низкого уровня после убийства в Стамбуле в 2018 году саудовского журналиста Джамаля Хашакджи.

Это первый визит высокопоставленного турецкого чиновника после убийства Хашакджи саудовскими агентами в консульстве королевства.