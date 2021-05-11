Казань: расстрел в школе унес жизни не менее 9 человек

В казанской школе номер 175 неизвестный стрелок открыл стрельбу по детям и учителям. В результате стрельбы погибли по меньшей мере девять человек, среди них одна учительница и школьники.

Источник ТАСС сообщил, что погибло 11 человек.

Глава республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что среди погибших семеро учеников восьмого класса — четверо юношей и три девушки.

«Медиазона» опубликовала рассказ одного из учеников казанской школы:

Вот что рассказал изданию восьмиклассник Сергей:

«Все начали суетиться, говорить: «Закройте двери». Где-то через минуту директор начал орать «Закрываем двери!». Мы закрыли двери, через две минуты нам сказали, типа… у нас в школе вот эти черти…

Я со спины видел одного, как выводили, а второй застрелился. В 8А классе семь человек, что ли, застрелил <...>. И все. Мы через 10-15 минут вышли примерно. Не из окна, я хотел, но мне учитель сразу закрыл окно и сказал, типа, нет. Потом к нам менты стали стучаться в двери: «Открывайте, это мы». Ну мы открыли.»

Позже МВД сообщило, что нападавший был все таки один. Сейчас уже известно его имя — это 19-летний Ильназ Галявиев, бывший ученик школы. Перед нападением он создал телеграм-канал с названием «Бог».

Телеграм-канал Life Shot передает также что Ильназ Галявиев заявил полицейским, что «ненавидит всех, а бомбы научился делать в Интернете».

По его словам, в гимназию он пришел один.

«Хотел, чтобы все узнали, что он — бог», — передает Life Shot со ссылкой на слова Галявиева полицейским.

В Татарстане завтрашний день объявлен днем траура.

«Голос Ислама» выражает соболезнование всем родным и близким погибших детей и учителей. Да смилуется над ними Аллах.

Когда информации станет больше, мы еще напомним о том, о чем часто говорили и раньше — как деисламизация и сетевые меметичные психозы становятся настоящим двигателем массового насилия.