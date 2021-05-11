Палестина в огне: израильтяне бомбят Газу

Во вторник утром израильская армия возобновила бомбардировку осажденного сектора Газа, после того, как из анклава были выпущены ракеты по территории Израиля.

Новые атаки произошли через несколько часов после того, как по крайней мере 24 палестинца, включая девять детей, были убиты в результате ночных ударов израильской авиации. Ранее ХАМАС запустил ракеты с прибрежной территории в сторону Израиля.

Ракетный обстрел произошел после того, как движение ХАМАС, управляющее Газой, выдвинуло ультиматум, требуя от Израиля вывести своих силовиков из комплекса мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, где уже несколько дней продолжается насилие против палестинцев.

В самом Иерусалиме сейчас относительно спокойно, но по словам Палестинского Красного Полумесяца, с понедельника было ранено не менее 520 палестинцев, в том числе более 200 человек попали в больницы, пятеро из них находятся в критическом состоянии.

По словам жертв израильского насилия, оккупанты не жалели никого. «Они расстреливали всех, молодых и старых» - говорит один из пострадавших в интервью Al Jazeera. Директор переполненной больницы в Восточном Иерусалиме Аднан Фархуд сказал, что большинство раненых получили травмы головы, груди и конечностей.

Между тем, Израиль отменил марш еврейских поселенцев через арабские кварталы в Иерусалиме, а также приостановил решение суда о выселение палестинских семей из их домов в Шейх Джаррахе. Али Абунима, автор и соучредитель веб-сайта «Электронная интифада», назвал удары по Газе компенсацией за унижение Израиля

Он сказал: «Ужасно видеть, как Израиль снова решает искупить свое унижение в Иерусалиме, убивая палестинцев, особенно детей… в Газе в ходе израильских атак, направленных на жилые дома среди многих других объектов».

«То, что произошло вчера в Иерусалиме, было унизительным поражением Израиля, когда палестинское народное сопротивление без поддержки каких-либо правительств, без поддержки палестинской администрации ... победило Израиль, вынудило их отменить марш поселенцев и продолжает сопротивляться этнической чистке в Шейх Джаррахе», - сказал Абунима.

«Хамас и другие группировки сопротивления пытались сказать Израилю: не думайте, что вы можете атаковать Иерусалим и палестинцев на Западном берегу, и рассчитывать на сопротивление, которое не ответит вам.

«Так что это был серьезный стратегический просчет со стороны Израиля, потому что они думали, что смогут делать все, что им заблагорассудится, потому что разделили палестинский народ - маленькие кусочки на Западном берегу, маленькие части в Газе», - добавил он .

Как бы то ни было, сейчас Палестина оказалась снова на грани следующей большой войны. Лига арабских государств сегодня должна провести срочную встречу, но мы знаем, что такие встречи ничем кроме обеспокоенных заявлений с призывом к «обеим сторонам» (как будто обе стороны в равной степени ответственны за насилие) не заканчиваются.

"Голос Ислама" продолжает отслеживать ситуацию в Палестине и будет информировать о развитии событий. Пока что от нас дуа за братьев и сестер. Да поможет им Аллах.