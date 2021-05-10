Азербайджан сообщил новые цифры погибших в ходе Карабахской войны

Министерство обороны Азербайджана опубликовало обновленный список военнослужащих, погибших в 44-дневной войне за освобождение Карабаха от армянской оккупации. Об этом сообщает Агентство Анадолу.

В списке представлены фотографии, имена, фамилии, информацию о воинских званиях и дате рождения 2895 военнослужащих ВС Азербайджана, погибших в боях с армянами в период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года.

Ранее был опубликован список с именами 2 881 погибшего военного, тела которых были найдены и идентифицированы.

В списке также представлены имена 19 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

В министерстве отметили, что ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, Азербайджан и Армения прекратили все боевые действия.

ВС Азербайджана и Армении остались на занимаемых позициях. При этом подразделения ВС Армении были выведены с оккупированных территорий Лачинского, Кельбаджарского и Агдамского районов Азербайджана.

В Карабахе на временной основе размещены российские военные.

Сформирован Российско-турецкий центр мониторинга имплементации договоренностей по Карабаху.