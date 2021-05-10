США могут вывести войска из Афганистана в Узбекистан и Таджикистан

Власти США рассматривают возможность размещения войск, выведенных из Афганистана, в странах Центральной Азии, а именно Узбекистане и Таджикистане. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники в американском военном командовании.

Источники сообщают, что США хотят и после вывода войск продолжать поддерживать афганское правительство в сдерживании талибов* и других группировок. Для этой цели больше всего подходит размещение войск в граничащих с Афганистаном странах. Однако значительное военное присутствие России и нарастающее влияние Китая в регионе затрудняют планы по созданию военных баз США в Центральной Азии, признают официальные лица.

В качестве других альтернатив американское командование готово рассмотреть вариант переброски войск в страны Персидского залива или размещения в регионе авианосца.

Напомним, что как заявлял президент США Джо Байден, американские войска намерены окончательно покинуть территорию Афганистана к 11 сентября 2001 года. Источники WSJ утверждают, что вывод войск может завершиться с опережением намеченных сроков уже к июлю 2021 года.

Между тем представитель США на афганских переговорах, Залмай Халилзад, на днях открыто заявил, что продолжат поддерживать афганское правительство (кабульский режим), если талибы не станут выполнять мирные договоренности.

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