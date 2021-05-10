Аль-Акса: израильское насилие в дни священного месяца

В понедельник утром израильские оккупационные силы штурмовали комплекс мечети Аль-Акса, обстреляв палестинских верующих пулями с резиновым покрытием, слезоточивым газом и звуковыми бомбами, в результате чего были ранены сотни человек.

Насилие происходит в то самое время, когда оккупированный Восточный Иерусалим готовится к запланированному еврейскому националистическому маршу по городу позже в понедельник. Ежегодный марш под флагом Дня Иерусалима знаменует день, когда Восточный Иерусалим был оккупирован в 1967 году, а затем аннексирован Израилем - шаг, не признанный большинством международного сообщества.

По данным Палестинского Красного Полумесяца, не менее 305 человек были ранены во время израильского рейда.

Около 228 человек были переведены в три больницы в оккупированном Восточном Иерусалиме, и семь находятся в критическом состоянии.

Штурм в понедельник утром последовал за несколькими днями насилия в Иерусалиме после нападений израильских силовиков на верующих в мечети Аль-Акса и палестинцев, протестующих против выселения семей из района Шейх Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

На видео, загруженных в Twitter, можно рассмотреть, как израильтяне стреляют светошумовыми гранатами и слезоточивым газом по палестинцам на территории мечети.

Арабоязычный ресурс New Arab сообщил, что израильские силы не разрешают журналистам и сотрудникам службы первой помощи Палестинского Красного Полумесяца войти в мечеть.

Они также задержали некоторых из раненых прихожан, которые пытались покинуть мечеть, чтобы обратиться за медицинской помощью.

Маамун аль-Аббаси, представитель Палестинского Красного Полумесяца, говорит: «В мечети Аль-Акса есть раненые, которые еще не были эвакуированы, и огромное количество раненых. Наша неспособность дотянуться до раненых — это очень опасная ситуация».

Палестинцы, оставшиеся в мечети в понедельник утром, обратились с призывом о помощи, заявив, что израильские силы заперли их внутри.

С минаретов мечети раздавались призывы к палестинцам защищать это место и помогать оставшимся внутри.

В прошлую пятницу около 90 000 палестинцев собрались в мечети Аль-Акса, третьем по значимости священном месте Ислама, чтобы встретить Лайлат аль-Кадр, самую священную ночь месяца мусульманского поста Рамадан.

Более 200 палестинцев были ранены в результате нападения израильских сил на прихожан ночью, еще десятки человек получили ранения в результате нападений сил безопасности в минувшие выходные.

Около 30 000 человек остаются на территории мечети, проводя сидячую забастовку после неоднократных провокаций Израиля во время Рамадана.

Ожидается, что с началом недели ситуация станет еще напряженнее из-за желания еврейских поселенцев пройти маршем через мусульманские кварталы. Впрочем, у израильской полиции пока хватило ума запретить проход марша к Аль-Аксе.

Тот факт, что израильтяне не стесняются столь откровенно провоцировать палестинских мусульман в месяц Рамадан, свидетельствует, что они не боятся последствий. Вообще никакие. На международном плане у них все хорошо — администрация Джо Байдена остается по прежнему дружественной Израилю, пусть и не столь яростно, как прежние хозяева Белого дома. А целый ряд арабских стран, нормализовавших отношения с Израилем, ничего внятного по этой теме сказать тоже не могут. Так и живем.