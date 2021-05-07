Туркменистан: самая вероятная территория падения китайской ракеты

Отработавшая ступень китайской ракеты-носителя «Чанчжэн-5Б» рано утром 9 мая может упасть на территории Туркменистана. Такой прогноз дают ВВС США, опубликовавшие свои выводы на специальном сайте space-track.org.

Там же указаны координаты вероятного места падения — 38.1 градуса широты, 62.5 градуса долготы, а также приблизительное время — 8 мая 23:13 UTC (по Ашхабаду это будет 4.13 утра 9 мая). В сообщении отмечено, что прогноз еще может измениться.

Ракета-носитель «Чанчжэн-5Б» (CZ-5B) стартовала с космодрома Вэньчан 29 апреля и вывела на орбиту базовый модуль Tianhe («Млечный путь») будущей китайской модульной космической станции. Как передает ТАСС, вторая ступень носителя не имеет средств активного маневра по сходу с орбиты и поэтому осуществляет неуправляемый сход. Ее сухой вес составляет около 18 тонн.

Пекин уверяет, что большая часть обломков «Чанчжэн-5Б» сгорит при входе в атмосферу. «Насколько нам известно, она (ракета-носитель) была спроектирована особым образом — большинство ее частей разрушатся и сгорят во время вхождения в атмосферу. Крайне маловероятно, что они представляют какую-либо опасность или нанесут какой-либо ущерб на Земле или помешают полетам», — заявил в пятницу на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Учитывая закрытость Туркменистана, о реальном ущербе или опасности от обломков ракеты мы может так никогда и не узнать. Впрочем, увидим, времени осталось не много.