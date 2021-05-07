На Мальдивах совершено покушение на спикера парламента

Мохамед Нашид, бывший президент Мальдив и нынешний спикер парламента, остается в больнице после взрыва бомбы, в результате которого он получил серьезные осколочные ранения. Весь индоокеанский архипелаг сейчас находится в шоке.

53-летний мужчина только покинул свой дом в столице страны Мале и собирался сесть в машину поздно вечером в четверг, когда взорвалась бомба, прикрепленная к мотоциклу. По словам жителей, взрыв был слышен по всему городу.

Нашид получил несколько ранений в результате взрыва и был доставлен в больницу для лечения, в том числе хирургического вмешательства. Министр внутренних дел Имран Абдуллах сообщил местным СМИ, что травмы Нашида не опасны для жизни. Один из телохранителей Нашида также был доставлен в больницу.

Президент Ибрагим Мохамед Солих отправился в больницу, где находится на лечении Нашид, его ближайший союзник, и созвал экстренное совещание после нападения.

Солих сказал в пятницу, что взрыв был «атакой на демократию» и экономику Мальдив, зависящую от туризма, и объявил, что в субботу прибудут следователи австралийской федеральной полиции для оказания помощи в расследовании.

Ни президент, ни полиция не сообщили подробностей нападения, и никто не взял на себя ответственность.

«Нашид избежал покушения», - сказал агентству AFP представитель правительства Мальдив. «Он ранен, но его состояние стабильное».

На фотографиях, выложенных в социальных сетях, виднеются разрушенный мотоцикл на месте нападения, который был оцеплен вооруженными полицейскими подразделениями и силами безопасности.

Между тем, многие официальные лица и граждане Мальдив в социальных сетях осудили нападение и пожелали Нашиду скорейшего выздоровления.

Министр иностранных дел соседней Индии С. Джайшанкар также выразил глубокую озабоченность по поводу нападения и сказал, что Нашида «никогда не запугать».

Нашид в 2008 году стал первым демократически избранным президентом Мальдив, положив конец 30-летнему правлению Момуна Абдуль-Гайюма.

Но в 2012 году он был вынужден покинуть свой пост в результате государственного переворота. На спорных выборах в следующем году он потерпел поражение от сводного брата Абдуль-Гайюма, Ямина.

В 2015 году Нашида приговорили к 13 годам тюремного заключения по обвинению в терроризме, что широко критиковалось как политически мотивированное решение. Год спустя ему предоставили тюремный отпуск для лечения в Лондоне. Нашид получил убежище в Соединенном Королевстве в 2016 году и вернулся на Мальдивы после того, как его кандидат Солих победил на президентских выборах 2018 года, нанеся шокирующее поражение Ямину.

В 2019 году он выиграл парламентские выборы и стал спикером, вторым по значимости положением в стране.