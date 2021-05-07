Медина аль-Мунаввара уже не только для мусульман?



Власти Саудовской Аравии, похоже, убрали фразу «только для мусульман» на дорожных знаках, ведущих к мечети Пророка в Медине, втором священном месте ислама после Мекки.

В социальных сетях были опубликованы изображения, которые якобы демонстрируют, что по крайней мере на одном из дорожных знаков теперь написано «Район Харам», имея в виду Харам или священное место Медины.

Многие саудовские пользователи сети высоко оценили новые знаки, утверждая, что они демонстрируют растущее чувство терпимости «ультраконсервативного» королевства к немусульманам, которым строго запрещено входить в окрестности святых мест. В Медине только мусульмане допускаются на площадь Набави, где расположена мечеть.

Другие также утверждали, что это может способствовать продвижению Саудовской Аравии как популярного туристического направления, ориентированного на людей из разных культур и происхождения - стремление программы Видение 2030, инициированной наследным принцем Мухаммадом бин Салманом и направленной на развитие туризма, информации, связи и технологий.

Официальных объяснений или заявлений относительно новых дорожных знаков пока не поступало.